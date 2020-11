Agenda de hoy, lunes 9 de noviembre: Liga Argentina, Campeonato Uruguayo y Liga 1 de Perú

En el último lunes previo al comienzo de las Eliminatorias, algunas de las ligas más importantes de Sudamérica continuarán su marcha en los campeonatos locales. En el día de hoy, por ejemplo, habrá actividad en las ligas de Argentina, Uruguay y Perú.

En la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, se cerrará la segunda jornada con tres encuentros muy auspiciosos: Independiente vs. Colón, Talleres vs. Lanús y Central Córdoba vs. Defensa y Justicia. En el otro lado del Río de La Plata, Plaza Colonia y Liverpool concluirán la tercera fecha del Campeonato Uruguayo.

En la Liga 1 de Perú serán cuatro los compromisos que darán inicio a la quinta fecha, en la cual se destaca el choque entre César Vallejo y Alianza Lima.

Copa de la Liga Profesional de Argentina

Independiente vs. Colón | Jornada 2

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Talleres vs. Lanús | Jornada 2

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

Central Córdoba vs. Defensa y Justicia | Jornada 2

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

Liga 1 de Perú

Deportivo Llacuabamba vs. Carlos Manucci | Jornada 5

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Sport Huancayo vs. Ayacucho FC | Jornada 5

15:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:15 VEN, BOL

13:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

César Vallejo vs. Alianza Lima | Jornada 5

17:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:30 VEN, BOL

15:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

Melgar vs. Sport Boys | Jornada 5

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Torneo Intermedio de Uruguay

Plaza Colonia vs. Liverpool | Jornada 3

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

