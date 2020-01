Pinola recordó su error en la final vs. Flamengo: "En los últimos minutos fallé y me hago cargo"

Llevando a cabo un partido correcto en líneas generales, River se acercaba lentamente a una nueva coronación de la tan ansiada Copa Libertadores.

Sin embargo, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, La Banda tiró por la borda todo lo llevado a cabo y el Flamengo castigó al equipo comandado técnicamente por Marcelo Gallardo.

Si bien fue una de las principales figuras del Millonario -y el partido- Javier Pinola sufrió un fallo garrafal que culminó en el segundo tanto del Fla, el cual sentenció el destino del compromiso copero.

En tres minutos pasó de tener el mejor partido de su vida a estar inmerso en una pesadilla... La terrible tarde de Pinola en Lima pic.twitter.com/Cq7WTook8X — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 8, 2020

En diálogo con ESPN, dando vuelta la página y dejando en el pasado lo sucedido, el central aseguró: "Es un año nuevo y son objetivos nuevos. Siempre hay que pasar página con lo malo y enfocarse en lo que viene. No hay que quedarse enroscado. Lo bueno, si bien hay que tenerlo presente, hay que quedarse en eso".

Rememorando su error que derivó en la derrota del conjunto de Núñez, el ex Rosario Central lanzó: "El fútbol es así, por eso es tan emocionante. Fueron tres minutos fatales. Estaba todo dado para conseguirlo nuevamente, lo reconocieron todos, incluso los jugadores del Flamengo. Contra esos equipos lo terminás pagando".

Haciéndose cargo al 100% de la fatídica jugada en cuestión, el defensor de River cerró: "Creo en el trabajo, esfuerzos y voluntades... Se dio así. No volví a ver el partido, lo tengo en la cabeza. Trato de no mentirme a mi mismo. Hice un gran partido, pero en los últimos minutos fallé y me hago cargo".

