Presidente del Cúcuta busca cómo no pagar a los jugadores en la suspensión

En medio de la emergencia del coronavirus covid-19 que obligó a la suspensión de todos los torneos de fútbol en Colombia, se escuchó una voz que no está acorde con la realidad y atenta contra todo lo que está a su alrededor.

El polémico presidente del Cúcuta, José Augusto Cadena, sorprendió con unas declaraciones que apuntaban a una supuesta gestión en cabeza de los presidentes del FPC para suspender los contratos de los jugadores mientras se reanuda el campeonato.

“Nosotros estamos en proceso de solicitar un permiso especial al Ministerio del Trabajo para suspender los contratos de trabajo de los jugadores mientras pasa todo eso, vamos a hacer la consulta para ver si se puede", señaló en entrevista con el programa ‘Zona Libre de Humo’.

Y agregó: “Los equipos que quieren que se juegue a puerta cerrada son los equipos que tienen poco acompañamiento de su hinchada... Los jugadores tienen ansiedad por el tema de su salud, les estamos dando algunas recomendaciones que se están tomando en cuenta".

#EXCLUSIVA Estás fueron las palabras de @JoseACadenaM en entrevista con #ZonaLibreDeHumo "Nosotros estamos en proceso de solicitar un permiso especial al @MintrabajoCol para suspender los contratos de trabajo mientras pasa todo eso, vamos a hacer la consulta para ver si se puede" pic.twitter.com/KCkLDrLW3F — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) March 13, 2020

Obviamente las declaraciones levantaron todo tipo de críticas de un dirigente que no ha tenido la mínima empatía con el público del equipo que dirige y, ahora, parece que su plan es hacerse odiar de todo el mundo.

Finalmente aseguró: "Quisiera creer que va a llegar el dinero, no me gusta que estén dilatando tanto este tema sobre todo del grupo inversor que adquirió los derechos Nosotros estábamos muy preocupados, tras de que los recursos no llegan ahora quieren que juguemos sin público, nuestra postura es que pare el torneo”.

Lee También