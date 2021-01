Puchungo: "Christian Cueva es un jugadorazo, nos llevó al Mundial"

El análisis del encuentro entre Boca Juniors y Santos por la Copa Libertadores, hizo que Carlos Alberto Navarro y sus panelistas del programa 'Campeonísimo' recuerden el paso de Christian Cueva por el equipo brasileño.

Alfonso 'Puchungo' Yañez, uno de los panelistas, resaltó el nivel de Cueva: "Soy hincha de Cueva. Para mí es un jugadorazo, no hay alguien que lo reemplace. Dio resultados siempre que jugó. Nos llevó al Mundial. Que su comportamiento no sea el ideal no lo hace un mal jugador".

Carlos Alberto Navarro no compartió las mismas opiniones de Puchungo y cuestionó los elogios para Cueva: "¿Nos llevó al Mundial? No digo que sea malo, pero, ¿un jugadorazo?". Luego Puchungo reafirmaría sus declaraciones.

Christian Cueva llegó como gran contratación a Santos a inicios del 2019, pero debido a su bajo rendimiento y problemas extradeportivos, ambas partes resolvieron su contrato y hoy milita en Turquía donde también tuvo problemas de disciplina.

Aunque en los últimos días se informó que hay interés por Christian Cueva en Arabia, sin embargo, medios turcos señalan que será perdonado por el técnico y volverá al primer equipo.

