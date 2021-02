Se fue un grande: el adiós de 'Out of Context Fútbol Peruano'

Ya sea para informar o sacar unas risas, la cuenta de Twitter 'Out of Context Fútbol Peruano' acompañó a muchos hinchas peruanos del fútbol con post divertidos y hechos curiosos que ocurren en los encuentro de la Liga 1 y selección peruana.

Gran baja para la Liga 1 2021 ��. pic.twitter.com/t60jAXSC4Z — Error Arbitral (@ErrorArbitral) February 20, 2021

Pero la primera historia de la cuenta llegó a su fin. Muchos pensaron que era por denuncias o aburrimiento del misterioso creador de contenido, pero ni una ni la otra. La cuenta fue vendida (ahora es Out of Context de política). Páginas amigas como 'Error Arbitral' se despidieron de Out of Context Fútbol Peruano, que a las horas ya tenía la versión 2.0.

Eso no por mucho ��♂️ https://t.co/aahkqAxu45 — Out of Context Fútbol Peruano (@oocontextfp) February 20, 2021

Los hinchas de la página empezaron a seguir la nueva cuenta que debutó con foto de Gianluca Lapadula y luego de Renato Tapia en el encuentro ante Valencia por LaLiga.

