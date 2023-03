Luis Suárez no fue incluido por Marcelo Broli, entrenador interino de Uruguay, entre los reservados para la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo. El delantero está en un buen momento con Gremio. ¿Por qué no fue llamado para la selección?

¿Se retiró o no? Revelan por qué Luis Suárez no fue convocado a la selección de Uruguay

La selección de Uruguay afrontará esta Fecha FIFA de marzo con varias caras nuevas y sólo algunos futbolistas experimentados que han estado en el Mundial de Qatar. Uno de los grandes ausentes entre los reservados para esta ventana internacional está Luis Suárez. Todo hacía creer que el 'Pistolero' había puesto punto final a su etapa en 'La Celeste', pero nunca hizo un anuncio oficial y su buen momento en Gremio generó ciertas especulaciones con su continuidad en el combinado.

Suárez, de 36 años, llegó a Gremio a comienzos de este 2023 y ya lleva cinco goles y tres asistencias en nueve partidos, por lo que está en un gran momento. Se llegó a especular con que, al no anunciar su retiro internacional, pudiese estar con 'La Celeste' para los amistosos ante Japón (24 de marzo) y Corea del Sur (28 de marzo). Y esto también podía indicar su presencia para las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 en septiembre.

Sin embargo, el entrenador interino del seleccionado uruguayo, Marcelo Broli, no lo incluyó en la lista de reservados de cara a la convocatoria final para los dos amistosos de marzo. En las últimas horas, se conocieron los motivos de esta ausencia del 'Pistolero'. En una entrevista para el diario El País respondió ante la consulta.

"Personalmente no hablé (con Suárez), no quiero meterme en casos particulares, pero hay jugadores que no tienen la necesidad de demostrar nada en la selección. También la idea es aprovechar estos partidos para dejarle información al técnico que le toque estar. Es una buena oportunidad para jugadores que tienen que tener minutos en la selección", explicó Broli.

Y agregó: "No queremos exigir a jugadores que están llegando a clubes nuevos y tienen mucho más para perder que para ganar. Es una buena oportunidad para que tengan la chance otro tipo de jugadores". De esta manera, Uruguay buscará darle más rodaje a otros futbolistas, pensando más a futuro.

¿Suárez se retiró de la selección de Uruguay o sigue en consideración?

Esto no quiere decir que Luis Suárez no sea considerado para la Selección de Uruguay. Si bien después de la frustración por ser eliminados en primera ronda del Mundial, 'Lucho' llegó a decir que "ahora toca animar a los compañeros para todo lo que sigue". Una frase que alimentaba a pensar en el inminente retiro. Empero, el anuncio nunca llegó.

Así, con estas declaraciones de Broli, el 'Pistolero' verá a la selección desde Brasil, concentrado en Gremio. De todas maneras, con el futuro entrenador de la selección uruguaya (podría ser Diego Alonso, el gran candidato de la Asociación Uruguaya) podría haber una charla en donde Suárez podría continuar al menos hasta la Copa América de 2024. ¿Será?