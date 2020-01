Siguen de fiesta: estos jugadores del FPC no se presentaron a entrenar con sus clubes

Los clubes del fútbol colombiano ya se encuentran realizando la pretemporada y se alistan para afrontar el torneo local.

Es por esto que los jugadores de los diferentes clubes ya se presentaron a sus respectivos equipos y así prepararse para estar a punto para el inicio de la competencia.

Lastimosamente aún hay jugadores que no son profesionales y no se presentaron a entrenar con sus equipos.

Un caso es el de Maicol Balanta, el jugador que fue figura con Santa Fe en el 2019 no se presentó a entrenar con el equipo y por esto las directivas del club informaron que no contarán más con él, ya que no están dispuestos a aguantar actos de indisciplina.

Confirmado lo que dijo @futbolred sobre Maicol Balanta. El jugador no se ha presentado a entrenamientos con Santa Fe y los dirigentes y el cuerpo técnico no van a admitir ningún caso de indisciplina. Mañana se le comunicaría que no sigue en el cuadro cardenal. — Diego Rueda (@diegonoticia) January 7, 2020

Otro caso es el de Omar Albornoz, el volante del Deportes Tolima no se presentó a la pretemporada con el equipo 'pijao' por segundo año consecutivo.

De Albornoz se conocieron unas fotografías en las que está disfrutando de las corralejas en Sucre.

Aquí las imágenes:

