Ruggeri dijo que "Boca no era grande" y Pernía salió a responderle

Óscar Ruggeri no quiso faltar a la costumbre y en pleno 90 Minutos, lanzó una de esas frases que desde antes de decirlas, sabe que retumbarán y mucho dentro del mundo del fútbol.

Pasa que el 'Cabezón recordó sus tiempos como jugador y sobre la decisión de pasar de Boca a River, explicó: "Yo quería jugar al fútbol, en un equipo grande. Yo no estaba en un grande en ese momento. Boca era de lo peor. Seis años estuve y cobré una sola vez, cuando vino Maradona. Yo quedé libre por el 20%, que es lo que pasaba cuando estabas dos años sin cobrar".

Claro, en el Xeneize no cayeron nada bien esas declaraciones, y quien se ocupó de responderle al campeón del mundo fue Vicente Pernía, histórico del conjunto de La Ribera habiendo ganado dos Copa Libertadores y una Intercontinental allí.

En diálogo con Diario Olé, soltó: "Un club no es más grande o más chico por lo económico, lo es por sus éxitos y su hinchada. Los dirigentes no compiten con jugadores o hinchadas. Eso no te habilita a decir que Boca es un club chico. Igual no creo que Oscar piense eso".

Y agregó: "A mí me interesaba jugar y ganar. A veces había que pelear para que te paguen, estuve ocho meses sin cobrar, pero era la realidad de los clubes argentinos en ese momento. Pero bajo ningún punto de vista yo diría que porque económicamente no está bien, sea un club chico".

Para cerrar, habló del caso puntual de Ruggeri yéndose al clásico rival: "Cada vez que un jugador de Boca se fue a River, me dolió. Cuando Oscar se fue a River, me dolió, pero fue su decisión. No se puede herir o traicionar el sentimiento de la gente. No hablo de Oscar porque había jugado pocos partidos. Pero hay que ser respetuosos, por más profesionales que seamos".

