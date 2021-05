Video: Always Ready hizo un gol y metió el mejor festejo de la Copa Libertadores

Uno de los equipos que reapareció en la Copa Libertadores y es furor es Always Ready. El equipo boliviano está jugando el máximo certamen continental después de 53 años y muchísimos aficionados en sudamérica tomaron partido por ellos. Hasta el momento, los dirigidos por Omar Asad están a paso firme y tienen chances de meterse en octavos. En Argentina, por ejemplo, tanto el DT, como la presencia de Carlos Lampe (muy querido por los hinchas de Boca) y el diseño similar de su camiseta a la de River hace que muchos le tengan simpatía al equipo.

En esta oportunidad, el conjunto de la ciudad de El Alto se medía con Deportivo Táchira en un duelo que podía ser directo de cara a la definición de los grupos, que será dentro de tres semanas. En condición de local, los de La Paz lograron imponerse por 2 a 0 con goles de Marcos Ovejero y John Jairo Mosquera.

Lo que más llamó la atención del Always fue lo que sucedió a los 24' de la etapa inicial, cuando logró ponerse en ventaja. Después de empujar la pelota hacia el fondo de la red, Ovejero fue a buscar al argentino Javier Sanguinetti, que le dio el pase previo, y metieron un baile poco visto en los festejos.

+ El festejo

El primer gol de Always Ready, Marcos Ovejero nos hizo festejar de esta manera por Erbol para todo el país

��️ #TomaPapá �� pic.twitter.com/9w1mLuZgg4 — Liniker Loza (@lozaliniker) May 7, 2021

El festejo fue furor en las redes sociales. Tiempo después, Mosquera liquidó el partido gracias a un penal provocado por no haber devuelto la pelota con el fair play. De todas formas, no opacó el festejo. ¡Todos apoyan a Always Ready!

+ El resumen del partido

