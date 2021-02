"Volver a las raíces": Yoshimar Yotún sobre partidos ante Bolivia y Venezuela

A menos de dos meses de los partidos de Eliminatorias de la selección peruana ante Bolivia y Venezuela, el volante Yoshimar Yotún analizó la importancia de los dos encuentros de cara a la clasificación al Mundial Qatar 2022.

“Esta fecha nos puede permitir volver a encontrarnos. Tuvimos cuatro partidos y, pese a los resultados, siento que el balance es positivo. Tenemos que volver a las raíces, volver a lo que éramos como selección y tratar de pasar a los rivales por encima. La idea es poder sumar, nos estamos preparando. Las cosas están difíciles y nos preocupa poder encontrarnos una vez más como equipo”, dijo el jugador de Cruz Azul en entrevista a 'Con don deportivo'.

Agregó: “Me siento importante dentro de la Selección Peruana, pero no me creo más que nadie. Soy importante fuera y dentro. Dentro tratando de hacer mi trabajo y cuando estoy fuera, tratando de aportar. La decisión siempre la tiene el entrenador y yo siempre estaré al 100% y me sentiré así, siempre me he manejado así en el transcurso de mi carrera”.

La selección peruana suma 1 punto de 12 disputados. Los resultados fueron: empate ante Paraguay en Asunción y luego tres derrotas consecutivas ante Brasil, Chile y Argentina.

Para las próximas dos fechas se espera que Paolo Guerrero ya esté apto para jugar, luego de recibir el alta médica en Internacional de Porto Alegre.

