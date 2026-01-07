La MLS ya le ofreció a Messi tener su propio equipo cuando deje Inter Miami

Las declaraciones de Lionel Andrés Messi en las últimas horas y ligadas a la posibilidad de tener su propio equipo no son gratuitas. Desde su llegada a la MLS que Estados Unidos ha venido planificando la primera etapa del argentino cuando éste cuelgue las botas de manera oficial. Desde el momento en el que abandone a David Beckham y al Inter de Miami, podrá tener su propia franquicia en Norteamérica.

“Técnico no me veo. Mánager me gusta, pero más me gustaría ser propietario. Me gustaría tener mi propio club, arrancar desde abajo, hacerlo crecer. Poder darle la oportunidad a los chicos de crecer y hacer algo importante. Si tengo que elegir es lo que más me llamaría”, palabras de Messi en LuzuTV en las últimas horas. No son un deseo gratuito o que no vaya de la mano incluso con el acuerdo que le terminaría llevándole desde Europa rumbo a Miami allá por mediados del año 2023.

Para entender esta historia tenemos que devolvernos prácticamente 20 años atrás. La MLS y Los Ángeles Galaxy buscaban un fichaje absolutamente histórico para el torneo a manos del Real Madrid. La llegada de David Beckham no solamente se hizo para potenciar la asistencia a los estadios o para contar con una figura absolutamente trascendental sobre el césped. Una de las principales fórmulas adoptadas para convencerle de dejar el viejo continente pasaba por el permiso de dejarle crear su propia franquicia cuando el británico colgase los guayos.

Un contexto que se repitió con Messi. Informaciones de The Athletic y CNN a lo largo de los últimos años afirman que el argentino cuenta con la misma potestad que el británico para tener su propio equipo en los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto que habrá que esperar varias temporadas para ver finalmente por dónde pasan los deseos de Lionel en cuanto a propiedad se refiere y el camino que le ampare la vida cuando llegue el momento de terminar con su carrera deportiva. Lo importante, por ahora, pasa por comprender que tiene la vía legal para hacer esto en la MLS.

Al igual que Beckham, Messi podría crear su propia franquicia en la MLS: GETTY

Incluso, no podemos descartar que el propio Messi pasase a ser el manager de Miami. Las informaciones de dichos medios de comunicación también dejan en claro que el argentino cuenta con un porcentaje del club del sur de los Estados Unidos de Norteamérica en el acuerdo que le terminaría llevando al Inter tras charlas con Jorge Más y David Beckham. El contrato firmado con el amparo de marcas como Apple o Adidas incluye todo tipo de cláusulas donde se pretende que cuando llegue el momento del retiro, La Pulga siga ligada a un torneo que ha sido revolucionado a nivel económico como deportivo desde su llegada.

Inter Miami sacude el mercado

Dayne St. Clair, Facundo Mura y Sergio Reguilón son hasta la fecha las principales incorporaciones del actual campeón de la MLS. Hablamos del mejor guardameta de la última temporada en el Soccer de los Estados Unidos de Norteamérica e igualmente de dos laterales con el claro objetivo de seguir aportando asistencias para Messi en el corazón del área. Falta saber si llegará finalmente un volante de primera línea que pueda suplir el retiro de Sergio Busquets.

Pero el equipo de Miami no solamente ha roto con todos los pronósticos del mercado a nivel de llegadas. Se fueron del proyecto nombres como Fafa Picault, William Yarbrough, Marcelo Weigandt y Ryan Sailor ya a finales del 2025. Igualmente, se aseguró la continuidad de figuras claves para el plantel de Javier Mascherano como Noah Allen, Tomás Avilés, Israel Boatwright, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Tyler Hall, Gonzalo Luján, Santiago Morales, David Ruiz, Mateo Silvetti, Telasco Segovia y Óscar Ustari. Inter, decidido a buscar el bicampeonato de la MLS.

