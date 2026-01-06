El equipo que rechaza Lewandowski para ser rival de Messi en la MLS

Robert Lewandowski se ha convertido en uno de los grandes nombres del mercado de fichajes de invierno en Europa. A lo largo de las últimas horas se intentaron dar diferentes tratativas para sacar al polaco de Barcelona incluso antes de que termine la presente campaña. Este rechaza propuestas absolutamente millonarias de Arabia Saudita y se acerca la Major League Soccer de Lionel Andrés Messi.

Todo pasa por entender como Mundo Deportivo afirma que el delantero polaco no llegará finalmente en este mes de enero al Al-Hilal de Arabia Saudita. Hablamos seguramente del gran rival de Cristiano Ronaldo en cuanto a dicha competición se refiere y que estaba absolutamente seguro de contar con sus servicios gracias a las peticiones formales de Simone Inzaghi. Lewandowski termina contrato el próximo 30 de junio y ya tendría diferentes acercamientos con la MLS para desembarcar en los Estados Unidos de Norteamérica.

Un lugar donde la franquicia del Chicago Fire le espera por todo lo alto. Incluso ya se han desvelado diferentes reuniones entre su representante, Pini Zahavi, junto a Gregg Berhalter como entrenador del club y para comentarle el papel que cumplirá Robert en un equipo que también no mucho tiempo atrás intentó la contratación de Thomas Müller desde Bayern Múnich. De momento, el ariete no se moverá de Barcelona en este mercado invernal.

Todo ello en tiempos donde para Hansi Flick se ha convertido más en un revulsivo que en titular de peso. El ascenso en cuanto a rendimiento se refiere de Ferrán Torres, e igualmente la edad de un Lewandowski que ya roza los 38 años, obliga como nunca a un recambio que de momento le da la razón al técnico alemán. En lo que vamos de campaña, el ex Bayern Múnich suma un total de 9 goles y 1 asistencia a lo largo de 19 partidos oficiales. En sus primeras 3 temporadas con el conjunto culé nunca bajó de los 26 tantos.

Messi y Lewandowski, más cerca de ser rivales en la MLS: GETTY

Los tiempos juegan a favor del conjunto de los Estados Unidos de Norteamérica frente al interés de Arabia Saudita. Es común que durante el mercado de verano europeo los jugadores abandonan el viejo continente rumbo a equipos de la MLS y no en enero. Por Chicago siguen contando con poder realizar uno de los fichajes más importantes de su historia e igualmente para continuar un legado que inició a gran escala Bastian Schweinsteigeren su llegada al club allá por el año 2017. Al-Hilal, de momento, se queda sin Lewandowski.

Messi y CR7, vitales para Lewandowski en su desarrollo

El delantero polaco habló de todo en las últimas horas y en medio de una entrevista donde se le consultó por las comparaciones que existen alrededor de su figura con tanto argentino como portugués. Es para muchos el tercer gran delantero de una generación irrepetible en muchos sentidos y que lentamente llegue al final del camino. Para Lewandowski, haber coincidido con los Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fue solamente motivo para mejorar en el día a día.

“Creo que me han ayudado mucho, porque he intentado alcanzar lo que ellos han hecho. Me motivan mucho. Nunca soñaba con estar tan cerca de ellos y he llegado a vencerlos. No quiere decir que sea mejor que ellos, pero significa mucho. Significa mucho haber sido una competencia para jugadores de este nivel”, sus reflexiones sobre ambos futbolistas y rivales en diferentes batallas del fútbol europeo desde el año 2011.

