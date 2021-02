"El tema económico es lo de menos": Aguirre a la espera de llamado de Alianza Lima

Wilmer Aguirre espera tener una etapa más en Alianza Lima. El delantero peruano no pierde las esperanzas de ponerse la blanquiazul y ayudar el equipo del cual es hincha a lograr el ascenso a la Liga 1.

"No he tenido ninguna conversación con nadie de Alianza Lima, pero siempre me ilusiono con esa posibilidad de regresar a casa. Por lo pronto, ya le prendí velitas a todos los santos para ver si se da la vuelta al club, ojalá se dé porque sería algo espectacular", dijo Aguirre en entrevista a Ovación.

Wilmer deja en claro que lo hace por amor al club: "si se da la posibilidad de regresar a Alianza, para mí el tema económico es lo de menos. Lo mío va más por amor al club, a la camiseta, al escudo y a las ganas que tengo de volver a mi casa. Sé que Segunda es difícil, pero podemos hacer algo para que el paso de Alianza por Liga 2 sea súper fugaz".

Sobre su estado físico actual comentó: "Me encuentro entrenando por mi cuenta en Pisco y me siento bien. Nunca dejé de entrenar, más aún tomando en cuenta que a esta edad, uno tiene que seguir entrenando".

Hoy se cumplen 11 años de aquel partido histórico para la familia blanquiazul. El 18 de febrero de 2010 derrotamos por 4-1 a Estudiantes de La Plata en Matute. Wilmer Aguirre (3) y José Carlos Fernández (1) fueron los protagonistas de la noche. pic.twitter.com/mIOqF0RgHz — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) February 18, 2021

Wilmer Aguirre fue campeón con Alianza Lima en tres ocasiones (2001, 2003 y 2004). De volver a Alianza, sería su tercera etapa en el club, luego de volver el 2008, luego de su paso por el fútbol francés.

