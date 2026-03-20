La trama Finalissima no termina. En una jornada marcada por el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana, hubo diferentes dardos desde Conmebol hacia la UEFA y España por la cancelación del torneo. Tanto Alejandro Domínguez como Chiqui Tapia apuntaron contra sus similares al otro lado del océano Atlántico por la cancelación del torneo.

“Si aplicamos walkover, sos bicampeón de la Finalissima. Y otra cosa más: hay que creérsela, el pasto del vecino no es tan verde… ¿Vos de qué nacionalidad sos? Argentino; entonces, felicitaciones porque somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron”, palabras del máximo dirigente de Conmebol en charla con DS Sports. Criticó tanto a España como a la UEFA por tomar decisiones unánimes que entendieron que empezaron a cancelar la disputa del torneo.

Solamente el tiempo dirá qué ocurre y qué puede pasar en los despachos en caso de que la AFA o Conmebol pidan la copa, pero está claro que la cosa sigue más que caliente. Tras las palabras de Alejandro Domínguez, Tapia también fue consultado por todo lo ocurrido en una serie de jornadas que incluso pusieron en jaque la preparación de la Selección Argentina para el Mundial. El Pope de Viamonte no duda.

Tapia cuestionó que la Roja se haya negado a jugar en Roma el último día del mes de marzo. Era la propuesta de Argentina para intentar destrabar una situación incómoda para todas las partes. No ocurrió y desde la AFA se apunta que desde la RFEF no querían saltar al césped: “Nos enteramos de que España va a jugar el 31 de marzo en Barcelona; como campeones del mundo voy a defenderla como tenemos que hacerlo”.

La Finalissima 2026 quedará sin campeón: GETTY

Argentina de momento se mide con Guatemala y España con tanto Egipto como Serbia. Tras la cancelación de la Finalissima, estos serán de momento los últimos grandes partidos que tendrán dos de las máximas candidatas a quedarse con el Mundial. La lucha de dirigencia alrededor de la anulación del torneo continúa vigente y con dardos más que contundentes por parte de las caras más visibles de Conmebol vs. UEFA y la Roja.

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España presentó su segunda camiseta para el Mundial

Hablamos de una indumentaria que no tendrá el color principal de la Roja. Sí diferentes matices que hacen honor a toda la historia literaria de un país acostumbrado a dejar algunas de las mayores obras en español que se recuerden. La ‘Ñ’ de su parte posterior se encuentra más que marcada en honor al castellano y el color de dicha camiseta ni mucho menos es un blanco natural. Se hace honor al color que les queda a esos libros viejos que cualquiera recupera con el paso del tiempo.

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Diferentes detalles en dorado y en el color burdeos también se unen para generar una indumentaria que ya es oficial y puede adquirirse. Se espera que a lo largo de las próximas semanas, y durante la última fecha FIFA en la previa del Mundial, los dirigidos por Luis de la Fuente la usen para empezar a promocionar una de las pieles con las cuales España va por la segunda estrella. Hablamos de una de las tres máximas candidatas al torneo junto con Argentina y Francia. Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay serán los primeros pasos de la Roja.

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Datos claves

Alejandro Domínguez sugirió declarar a Argentina bicampeona de la Finalissima tras la cancelación del torneo.

sugirió declarar a Argentina bicampeona de la tras la cancelación del torneo. La RFEF rechazó la propuesta de jugar el partido en Roma el 31 de marzo .

rechazó la propuesta de jugar el partido en Roma el . España presentó su segunda camiseta mundialista con detalles dorados y un diseño inspirado en libros viejos.

ver también España prefiere una sede europea para mudar la Finalissima