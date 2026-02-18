Mientras Luis Suárez cobra 1.5 millones de dólares, éste es el salario de James Rodríguez en Minnesota United  

James Rodríguez es una de las sensaciones de esta temporada en la MLS. El colombiano es la nueva cara del Minnesota United en una operación que no puede entenderse sin lo económico. Mientras Luis Suárez en Inter Miami gana un total de 1.5 millones de dólares, el 10 de la Selección Colombia será historia viva de los Loons.

Los datos llegan, en parte, gracias a la base de datos de la MLS. Un portal oficial donde se reconocen los contratos de los futbolistas activos del torneo, así como diferentes claves económicas del certamen para comprender que jugador puede aplicar a los mejores sueldos. James, en su rol de estrella en Minnesota United, tendrá un contrato si nada se aleja mucho de la realidad, de 5 millones de dólares anuales.

Un sueldo histórico en el joven club de la MLS. Nunca un activo de sus plantillas había llegado a semejantes números en el certamen norteamericano. Recordemos que James solo firmará de momento hasta mediados de temporada y en una operación que no puede entenderse sin la llegada del Mundial de selecciones de este 2026. Luis Suárez, para que nos hagamos una idea de lo que sigue suponiendo el zurdo de 34 años, se ve hasta triplicado por sus sueldos.

El uruguayo no tiene plaza de Designated Player en la MLS y por ende su sueldo es menor al de los Lionel Messi y compañía. De manera mensual recibe, según los datos de la patronal, 125.000 dólares por su contrario en Inter Miami. Mucho menos de los 416.000 que se espera que James perciba en su primera aventura por el soccer de Norteamérica. No olvidemos que el contrato más ostentoso de la actual edición de la Mayor League Soccer no es otro que el de La Pulga con un coste anual de 20 millones de dólares.

A la espera de que llegue su visa de trabajo, James espera por su debut en Minnesota United. Si los documentos arriban será este fin de semana será ante Austin, otro de los clubes con los cuales se le relacionó después de dejar León de México el pasado mes de noviembre. No olvidemos que el cafetero no ha tenido minutos ni de amistosos en todo 2026, por lo que habrá que ver de qué manera se le incluye en el día a día del club.

James no niega la apuesta de Minnesota en sus servicios

“Quería jugar en esta liga. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte. Cuando confías en ti tienes que darlo todo para que todos se sientan bien. Esperemos ganar cosas, yo siempre quiero ganar”, comentaba en la rueda de prensa con la cual se dio el inicio de su ciclo en los Loons. Hay chances de extender el contrato 6 meses más si todas las partes lo quieren.

Consultado por lo que sabe de su nuevo reto, el cafetero aseguró que debe ser el quien se adapte a una ciudad y entorno distinto a lo que ha visto en el último tiempo: “Es un equipo que tiene pasión, que juega un poco muy diferente a lo que yo he jugado, pero eso para mí no es una excusa. Vengo a adaptarme, a hacer las cosas bien y a poder sumar”.

