Su padre ganó 5 Champions, se lo pelean dos selecciones campeonas del mundo y firmó su primer contrato en Real Madrid

Real Madrid ha hecho oficial el primer contrato como profesional de Enzo Alves Vieira. Hablamos del hijo de Marcelo y de una de las grandes joyas de la cantera merengue. Da el primer paso para seguir los pasos de su padre en una entidad donde ejerce de 9 en categorías menores. Se lo pelean España y Brasil de cara al futuro.

Un 16 de septiembre del 2009 nacía en Madrid una joven promesa que vivió en primera persona una de las épocas más gloriosas del club blanco. Enzo Alves Vieira se vio mil veces en el vestuario de un Real Madrid donde su padre terminó como capitán y con 5 Champions League ganadas. Tiene doble nacionalidad y a varios emisarios de tanto España como Brasil detrás de su futuro.

En Real Madrid se le entiende como una joya en todos los sentidos. Juega de delantero en un Juvenil A donde incluso Álvaro Arbeloa, antes de reemplazar a Xabi Alonso, llegó a convocarle para el Real Madrid Castilla de la tercera división de España. Hablamos de un 9 de área que ahora tendrá cláusulas y ficha profesional para debutar cuando llegue el momento. Su padre, orgulloso, sabe que no tiene ni mucho menos claro el jugar para Brasil dentro de unos años. La Roja de momento le tiene ya en la sub-17.

“Todavía tiene 16 años. Falta mucho todavía. Lo que está haciendo es entrenador, aprender…Todavía es muy pequeño. Nos está impresionando también con las categorías inferiores de la Selección española… La RFEF seguramente le intente retener para que no se vaya con Brasil. Eso es decisión suya. La Selección española se ha portado espectacular con mi mujer, con mi hijo y conmigo. Le tienen mucho cariño. Enzo tiene el sueño de ser futbolista, está en el camino. Pero tiene que estudiar, no solo ser futbolista. Es diferente a lo que pasé yo, que tenía que jugar al fútbol porque era lo que había”, reflexiones de Marcelo meses atrás por Diario AS alrededor de su hijo. Ya es una realidad en este Real Madrid en horas bajas.

Enzo, hijo de Marcelo, firmó su primer contrato con Real Madrid: GETTY

A tal punto llega la expectativa sobre su futuro que incluso semanas atrás se lo vio convocado en el encuentro que disputaron las divisiones sub 21 de Manchester City y Real Madrid por la Champions. Hablamos de activos casi seis años por encima de un Enzo que en este momento ya tiene su primer contrato con el equipo de su padre y que desde ya podría tener minutos oficiales en caso de que Arbeloa le diese galones el primer equipo. De momento por la federación española le tienen amarrado mientras en Brasil entienden que hay tiempo para convencerle de vestir la Verdeamarelha antes de que dispute sus primeros minutos oficiales con La Roja.

