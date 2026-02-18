Mientras Messi hizo 110 goles con la derecha, estos anotó Cristiano Ronaldo con la izquierda

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los mejores de este siglo no solo por títulos o impacto en el césped. También han consolidado su lugar en la historia de este juego gracias a registros que siguen generando impacto en el fútbol mundial. Mientras el argentino hizo 110 goles con la derecha, estos anotó el ex Real Madrid o Manchester United con la izquierda desde su debut más de 20 campañas atrás. Con la pierna menos hábil, son letales.

Hasta la fecha Messi suma 110 goles de derecha en Barcelona, PSG, Argentina e Inter Miami. Una marca brutal teniendo en cuenta su claro perfil de zurdo y el inicio de una carrera que siempre le puso a pierna cambiada para aprovechar su pierna más hábil. Se trata de su segunda parte del cuerpo con la que más veces ha podido derrotar a los porteros rivales.

Si vamos a Cristiano Ronaldo y miramos sus registros con la zurda, encontraremos 147 goles con su pierna menos hábil. Una marca que le coloca, según datos de webs como Opta, dentro del top 20 jugadores de la historia con más goles con dicha zona del cuerpo y dentro del top 10 cuando hablamos solo del siglo XXI. Ser los GOATS de esta generación requiere marcas como estas.

¿Qué tan lejos están ambos de su rival en cuanto a su pierna más hábil? CR7 marcó de derecha 622 tantos oficiales. En cuanto a La Pulga se refiere, este ha anotado con su pierna más utilizada un total de 647 gritos sagrados desde el inicio de su carrera. Mientras ambos luchan por llegar lo antes posible a los 1000 tantos de manera oficial, así van sus registros únicamente cuando hablamos de su pierna menos hábil.

El gol a Francia en Qatar 2022, el más famoso de Messi con la derecha: GETTY

“Yo me quedo con las dos: la derecha de Cristiano y la izquierda de Leo Messi”, una declaración de Neymar en la gala del Balón de Oro del 2016 que ejemplifca todo y donde los tres cracks coincidieron buscando el gran premio. Ambos genios son los jugadores no solo con más goles con su pierna más hábil de todos los tiempos, sino los que más gritos sagrados han aportado hasta la fecha a este juego y mientras se tienen registros.

¿Cuántos goles de cabeza tienen Messi y CR7?

La Pulga llegó en medio de los playoffs de la MLS, a los 30 goles con su cabeza. Una marca que le sitúa lejos de los mejores números de Cristiano Ronaldo en esta faceta del juego y donde el luso ha anotado más de 155 veces por medio de esta vía. Es un arma en su juego que incluso se encuentra más que cerca de sus tantos de zurda.

A la espera de como terminen sus carreras, Messi tiene hasta la fecha 896 gritos sagrados y Cristiano Ronaldo 962. Al luso lo separan 38 goles de una marca de los 1000 que ha reconocido como uno de sus grandes objetivos a corto plazo y cuando hablamos de su carrera. La Pulga por su parte, todavía necesita un total de 104.

Datos claves

Cristiano Ronaldo suma 147 goles con la pierna izquierda y 155 tantos de cabeza.

suma con la pierna izquierda y de cabeza. Lionel Messi ha marcado 110 goles con la derecha y registra un total de 896 gritos sagrados.

ha marcado con la derecha y registra un total de sagrados. El astro argentino acumula 647 goles con su pierna hábil frente a los 622 del portugués.

