“Las puertas de Flamengo están abiertas para Vinicius”

Habló José Boto, director de fútbol de Flamengo, sobre la posibilidad de fichar a Vinicius. Tras incorporar a Lucas Paquetá por 42 millones de euros desde West Ham, el vigente campeón de la Copa Libertadores de América ahora se permite soñar con quedarse con la estrella del Real Madrid. Habla de un escenario donde podría darse el retorno de un hijo pródigo del Mengao a coste cero. Eso sí, todo cuando termine el contrato de número 7 por el estadio Santiago Bernabéu.

“Su contrato está a punto de terminar, me envió un bonito regalo, una camiseta autografiada. Solo se puede luchar por este tipo de jugadores cuando realmente quieren venir. Depende más de Vini que de nosotros. La puerta siempre está abierta para Vini…El contrato está a punto de terminar, no tendremos que pagar nada al Real Madrid”, comentaba el directivo de Flamengo alrededor de la posibilidad de seguir haciendo fichajes desde el viejo continente. Dinero no falta en Rio.

Recordemos que Vinicius termina contrato en Real Madrid el próximo 30 de junio del año 2027. De momento su renovación se encuentra parada por las diferencias económicas que existen entre el futbolista y la entidad española. Entiende por Flamengo que en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto, se podría dar un escenario similar al del fichaje de Lucas Paquetá.

Puso como referencia al centrocampista brasileño para ejemplificar cómo podría darse el retorno de Vinicius a la que fue su casa: “Sin Paquetá, este traspaso habría sido imposible, por mucho dinero que tuviéramos. Sin su deseo, lo que ha hecho para estar aquí hoy, su equipo, que también ha ayudado mucho, no habría sido posible. Esto demuestra lo mucho que le gusta Flamengo, lo mucho que quería a Flamengo. Por este valor, había entre 10 y 15 clubes en Europa que podrían haberlo fichado”.

Hablar de Vinicius supone comentar la figura de un hijo pródigo del equipo más popular de todo Brasil. Debutó en la entidad por el año 2017 y disputó un total de 69 partidos antes de poner rumbo a Real Madrid. Anotó 14 goles y dio 4 asistencias en un ciclo incluso le vimos disputar partidos de Copa Libertadores. Su triunfo en la Copa Guanabara del año 2018 supone el único título que levantó con un proyecto cada vez más fuerte en lo económico como deportivo.

Diferencias económicas entre Vinicius y Real Madrid

La trama es clara. Tanto Vinicius como Real Madrid quieren seguir juntos más allá de 2027. El problema pasa por entender que el futbolista brasileño, según diferentes informaciones publicadas, pediría un sueldo más que similar al cual tuviese Cristiano Ronaldo en su día por el conjunto merengue. Hablamos de un desembolso salarial cercano a los 30 millones de euros que solamente en el club ahora mismo tienen figuras como Kylian Mbappé. La Casa Blanca ya se puso un tope en la operación.

Y es que por Real Madrid ni mucho menos se pretendería renovar a Vinicius por un sueldo superior a los 20 millones de euros anuales. Hablamos de un aumento salarial de 5 millones de euros en relación a su vigente contrato con el equipo de la capital española. Flamengo no para de soñar con fichajes de peso y se ofrece como guía para resolver una de las tramas contractuales más importantes que tendrá el viejo continente en los próximos meses.

Datos claves

Vinicius finaliza su contrato actual con el Real Madrid el 30 de junio de 2027 .

finaliza su contrato actual con el el . El futbolista brasileño solicita un salario de 30 millones de euros anuales para renovar.

anuales para renovar. Flamengo fichó recientemente a Lucas Paquetá por 42 millones de euros desde el West Ham.

