Conmovedor mensaje del Chapecoense a Colombia tras el terremoto

El terremoto de 7.4 grados, motivo de solidaridad hacía Colombia por parte de un Chapecoense que arrima el hombro. Lo del 2016 no se olvida.

En medio de horas cargadas de dolor para el pueblo colombiano por el terremoto de 7.4 que azotó al territorio nacional, desde Brasil enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. El Chapecoense no olvida lo ocurrido en el 2016 con aquel histórico plantel que rozó la gloria en la final de la Copa Sudamericana.

“La Asociación de Fútbol Chapecoense expresa su solidaridad con el pueblo colombiano y todos los afectados por el sismo que sacudió diferentes regiones del país. En estos momentos de dolor e incertidumbre, el club refuerza su deseo de fortaleza, su cariño y oraciones, en especial a los familiares y amigos de las víctimas de esta tragedia, así como a todos aquellos que enfrentan las consecuencias del desastre. Que la solidaridad y la unidad traigan consuelo en este momento difícil y que la esperanza sea mayor que la adversidad”, comunicado oficial del equipo brasileño.

Desde Chapecoense siempre se han mostrado agradecidos con Colombia. Los hechos ocurridos en el año 2016 unieron a ambos países alrededor de una tragedia que marcó a todo el territorio sudamericano. Desde entonces ambos paísesse han unido en diferentes campañas y hechos conmemorativos a una final de la Copa Sudamericana que nunca llegó a disputarse, pero que dio como nacimiento una de las mayores hermandades del siglo XXI.

Ahora, van con quien necesita de todos los apoyos y solidaridad que pueda encontrarse. El terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter ha devastado buena parte del eje cafetero del país y del Pacífico norte. Desde Brasil, Chapecoense no olvida a quien sintió el dolor como suyo y espera que la situación en territorio cafetero pueda solventarse lo antes posible.

De momento, los datos oficiales más certeros que se tienen hablan de más de 100 fallecidos y de 500 heridos. Todo ello, después de un terremoto histórico en cuanto a su magnitud se refiere, y que ha suspendido, por supuesto, toda actividad deportiva en el país hasta nuevo aviso. Pronto habrá novedades en ese sentido.

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CONMEBOL mueve el calendario por el terremoto

Los encuentros de Copa Sudamericana de clubes como Deportes Tolima o Independiente Santa Fe sufrirán modificaciones. Desde la propia Federación Colombiana y del máximo ente del fútbol sudamericano se deja en claro que en este momento la pelota pasa a un segundo plano. De momento las fechas estipuladas para los partidos ante River Plate e Independiente del Valle de Ecuador quedarán para el 19 de agosto y el 26 del mismo mes.

Recordemos que los cuartos de final de la Copa Sudamericana se disputarán en el mes de septiembre. Se hace vital por cuestiones de derechos de televisión e igualmente de calendario resolver las eliminatorias nombradas líneas atrás antes de que llegue dicha fecha. Desde CONMEBOL, por supuesto y en compañía con la Federación Colombiana de Fútbol, se irán tomando decisiones a lo largo de las próximas horas teniendo en cuenta siempre las actualizaciones informativas que entregue el gobierno cafetero. De momento el encuentro entre Independiente Santa Fe y River Plate en territorio colombiano se seguirá disputando en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Datos claves

Chapecoense expresó su solidaridad con Colombia tras el devastador terremoto de 7.4 .

expresó su solidaridad con tras el devastador . El terremoto dejó más de 100 fallecidos y 500 heridos en territorio colombiano.

y en territorio colombiano. CONMEBOL reprogramó los partidos de Santa Fe y Tolima para finales de agosto.