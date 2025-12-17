Las diferencias que Real Madrid y la FIFA dejaron de lado para que el Bernabéu albergue la Final del Mundial 2030

Aunque faltan aproximadamente 5 años y antes está la Copa del Mundo 2026, la FIFA ya tiene bastante avanzado su plan para el 2030, edición del certamen que, por primera vez en la historia, contará con 6 países anfitriones. Por un lado, Argentina, Uruguay y Paraguay con motivo de la celebración del centenario de la competencia (el primer Mundial fue en 1930 en Uruguay). Y por el otro, Portugal, Marruecos y principalmente España.

Este último es el que tendría mayor protagonismo, puesto que no solo que albergaría partidos de la primera fase, sino también de cada una de las instancias restantes, incluida la Final, para la cual la FIFA tiene un estadio favorito que es nada más ni nada menos que el Santiago Bernabéu.

Desde hace meses se menciona que la casa del Real Madrid es la candidata para ser el epicentro de la Copa del Mundo 2030. Sin embargo, algunos detalles relacionados con la logística de la entidad no iban de la mano con los intereses de la institución de la capital española. Como, por ejemplo, entregarle las llaves del Bernabéu al organismo 3 meses antes del comienzo de la competencia.

Es decir, incluyendo el torneo, son más de 130 días sin ser poseedor de sus instalaciones, lo que conlleva un análisis profundo de la contraprestación, pues gran parte de la actividad comercial del Merengue pasa por los comercios y eventos que funcionan en su recinto durante la semana más allá de los partidos del primer equipo.

No obstante, conforme al Diario AS, las partes suavizaron estos puntos de desencuentro, pues tanto el Real Madrid como la FIFA quieren y entienden que no hay mejor escenario que el inmueble ubicado en el corazón de la capital española para alojar semejante acontecimiento como la Final del Mundial, tal como ya lo hizo en 1982.

Los otros dos candidatos para albergar la Final del Mundial 2030

De igual modo, el ente que preside Gianni Infantino no descarta las otras dos opciones de estadios para la Final de la Copa del Mundo 2030. Uno es el Camp Nou, que de momento es todo una incógnita por los atrasos en los plazos de la obra, aunque promete ser el campo con más localidades (105) y más moderno de todo Europa.

Publicidad

Publicidad

ver también FIFA confirmó los abultados montos que repartirá en la Copa del Mundo 2026

ver también La nueva medida de la FIFA para los Torneos de Fútbol de los Juegos Olímpicos

Y el otro es el Gran Estadio de Casa Blanca, que se encuentra en las primeras fases de construcción y que quiere llevar su capacidad a 115 mil espectadores, cifra que seduce a todos los estamentos del fútbol, por lo que si no es la Final, mínimo acogerá algún encuentro de los Cuartos de Final.

Cabe mencionar que la FIFA pautó la toma de una decisión respecto al reparto de los partidos en cada sede para diciembre del 2026.