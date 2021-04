VER EN USA | Barcelona SC vs. The Strongest EN VIVO Hoy: Conoce todo sobre los pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa Libertadores 2021

Barcelona SC vs. The Strongest EN VIVO ONLINE se enfrentarán este 28 de abril por el partido de la jornada segunda del grupo C de la Copa Libertadores 2021 desde el estadio Monumental Isidro Romero Carbo. El encuentro será pasado en directo por beIN SPORTS en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO este evento.

The Strongest llega a este encuentro con graves problemas en su equipo dado que el DT Alberto Illanes fue retirado tras la derrota que tuvo el equipo contra el Boca Juniors, quien se llevo los tres puntos a casa.

Barcelona SC está en su mejor momento al vencer con un tanto a Santos, sumando los 3 puntos en la fase de grupos. Caso anecdótico es que se esta encontrando con su rival boliviano desde el 17 de abril de 1990 en un partido donde pudo salir airoso al asestar un gol en el arco de The Strongest.

Cuándo y a qué hora juega Barcelona SC vs. The Strongest EN VIVO en USA

Barcelona SC vs. The Strongest EN VIVO se dará este 28 de abril a las 19:00 hs (PT) / 22:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo.

Día: 28 de abril

Lugar: estadio Monumental Isidro Romero Carbo

Horario por país Barcelona SC vs. The Strongest

Estados Unidos: 19:00 hs (PT) / 22:00 hs (ET)

Perú: 9:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Dónde ver Barcelona SC vs. The Strongest en EE.UU.

Estados Unidos: Fanatiz y beIN SPORTS

Argentina: FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Ecuador: FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Bolivia: FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Barcelona SC vs. The Strongest pronósticos en USA:

Barcelona SC tiene la cuota favorable para Caliente como la opción más probable para que ganan esta segunda fase de la Copa Libertadores 2021. Cosa contraria a lo calculado a The Strongest, el cual esta en +900, ello debido a que fue derrotado en su primer encuentro en La Paz.

Resultados Cuota Barcelona SC -350 Empate +475 The Strongest +900

*Cuotas cortesía de Caliente.

