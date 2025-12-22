Este lunes 22 de diciembre de 2025 se reveló que Liga de Quito buscaría el fichaje de una estrella del campeonato ecuatoriano que antes pasó por Barcelona SC y en esta temporada estuvo peleando por no descender. El club quiere volver a competir por la Copa Libertadores, en esta temporada se quedó en semifinales.

De acuerdo a la revelación de Ligner Mendoza y Mr.OFFSIDER, Liga de Quito estaría buscando el fichaje de Christian Alemán para 2026. El volante fue clave para que el Manta pudiera salvar la categoría en este año y no acabe descendiendo a la Serie B.

Alemán fue clave en varios tramos de la temporada y revulsivo total para los ‘Atuneros’. Asimismo, el jugador ecuatoriano tuvo grandes momentos en Barcelona SC en el comienzo de su carrera, donde pudo irrumpir en varios aspectos en el once.

Por otro lado, también se habla de la oferta de Orense para un Alemán que se mostró muy cómodo en esta temporada en Manta. No obstante, la oportunidad de dar un salto a un grande o competir en otro nivel como lo haría en Orense, son motivantes para el jugador.

Alemán fue figura en el Manta. (Foto: Imago)

No es la primera figura de LigaPro que se acerca a Liga de Quito pensando en la temporada 2026. El club también sigue los pasos de Luis Fernando León y busca con un importante interés lo que pase con otros jugadores como Federico Paz, Bryan Bentaberry, entre otros.

Los números de Christian Alemán en esta temporada

En toda la temporada con Manta, Alemán sumó 10 goles y dio 9 asistencias, números con los que supera a otros delanteros/volantes de grandes equipos de la misma LigaPro. El ex jugador de Barcelona SC estuvo en cancha poco más de 2.500 minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alemán con Manta?

Christian Alemán tiene contrato hasta finales de la temporada 2025 con el Manta. Por lo cual, si no se da una renovación, como es muy probable, el volante se acabará marchando a otro equipo como “agente libre” y no habría una cuota de fichaje que pagar.

