La noticia que estaba esperando Neymar en Brasil para poner el foco en el Mundial 2026

Santos confirmó la extensión del vínculo con Neymar por un año más, asegurando, de esta manera, su permanencia hasta el cierre del 2026. Tras una temporada dramática en la que el conjunto paulista evitó el descenso y selló su pasaje a la Copa Sudamericana, la sintonía entre el crack y el club, a pesar de los rumores que lo vincularon al Flamengo, es total.

Incluso el ex Barcelona, conforme a medios de comunicación de Brasil, también tuvo sondeos de Europa y desde Arabia, en donde ya defendió los colores del Al Hilal. No obstante, Ney priorizó firmar la continuidad en el equipo en el que se formó como futbolista y en donde tuvo su salto a la primera división.

Ante esta buena noticia para Santos, Marcelo Teixeira, presidente del club en cuestión, afirmó que este acuerdo refuerza el protagonismo del club a nivel global. “Tener a Neymar Jr. hasta finales de 2026 representa mucho más que un contrato. La extensión del vínculo por un año más es un compromiso con nuestra historia, con el aficionado y con el proyecto deportivo de Santos. Tener un jugador formado aquí, con su tamaño, para liderar este nuevo ciclo, solo refuerza el protagonismo del club en el escenario nacional y mundial”.

Por su parte, el Peixe hizo un anuncio oficial en sus cuentas de redes sociales, con una publicación que incluye una imagen del futbolista junto a la siguiente descripción: ”¡EL PRÍNCIPE CONTINÚA! El eterno Menino Da Vil Neymar Jr renovó su contrato con el Santos FC hasta final de temporada para seguir escribiendo su historia futbolística con el Manto Sangrado!”.

Neymar busca enfocarse en la Copa del Mundo 2026

Neymar, ahora, espera encontrar continuidad en el Santos, la cual no tuvo durante los últimos meses del 2025 debido a contratiempos físicos. De hecho, esta fue la razón principal, según el propio Carlo Ancelotti, por la que no lo citó a la Selección de Brasil para los últimos compromisos por las Eliminatorias y los amistosos de octubre y noviembre.

Asimismo, en marzo la Canarinha tendrá dos encuentros amistosos, uno ante Francia y otro contra Croacia los días 26 y 31 en las ciudades de Boston y Orlando, respectivamente, encuentros para los que Neymar Júnior espera ser citado.

De ser así, volvería a ser parte del combinado nacional tras más de dos años (la última citación fue en octubre del 2023) y, sin dudas, aumentaría considerablemente sus chances de participar de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.