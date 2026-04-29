Así quedó la tabla de posiciones de Liga de Quito en Copa Libertadores

Liga de Quito no pudo sumar ante Lanús por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Los albos perdieron contra Lanús en Argentina y todo quedó apretado en la tabla de su grupo.

Con la victoria de Lanús ante la U y el triunfo de Mirassol ante Always Ready, hay triple empate de puntos entre los ecuatorianos, argentinos y brasileños. Todos se quedan con 6 puntos, y el club boliviano se queda al fondo con cero unidades.

El empate para Liga, o victoria, hubiera significado estar puntero absoluto. Hoy el gol diferencia tiene a Liga puntero aunque ahora dependerá de otros resultados y tendrá obligaciones con rivales directos.

La situación podría complicarse en la próxima jornada, ya que Liga tendrá que viajar a Brasil y en caso de derrota sumado a victoria de Always Ready, Liga caería a la tercera casilla.

La Copa Libertadores de este año es importante para que Liga pueda seguir sumando puntos en la tabla clasificatoria al Mundial de Clubes 2029, dónde se encuentra en puestos estelares.

Tabla Copa Libertadores – Grupo Liga de Quito.