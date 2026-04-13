Este martes 14 de abril de 2026 se enfrentan por la Copa Libertadores: Boca Juniors contra Barcelona SC. El encuentro se disputará en La Bombonera, en lo que marca el regreso oficial del equipo ‘Xeneize’ a esta fase del torneo, después de 3 años de ausencia.
¿Qué canal pasa el partido de Boca Juniors vs Barcelona SC?
Barcelona SC visitará a Boca Juniors en La Bombonera desde las 19H00 (EC) y estos serán los canales para ver el encuentro:
- ESPN y Disney+ Premium
A diferencia de lo que fue la fase previa del torneo, en esta ocasión este encuentro no cuenta con transmisión “abierta” o “gratis” a través de otras plataformas oficiales.
En la primera fecha del grupo D, Boca se impuso a Universidad Católica en Chile, mientras que Barcelona SC perdió como local ante Cruzeiro. El equipo argentino llega como puntero de esta zona y con grandes chances de sacar más diferencia ante sus seguidores.
Posibles alineaciones de Boca y Barcelona SC
Estas son las posibles alineaciones de Boca Juniors y Barcelona SC:
- Posible XI de Boca: Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco. Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Bareiro, Merentiel
- Posible XI de Barcelona SC: Contreras, Carabalí, Rangel, Baez, Sosa, Vallecilla, Intriago, Lugo, Quiñónez, Cano y Benedetto.
La tabla de posiciones del grupo D
Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores:
|Club
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Boca Juniors
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Cruzeiro
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Universidad Católica
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Barcelona SC
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
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