Este martes 14 de abril de 2026 se enfrentan por la Copa Libertadores: Boca Juniors contra Barcelona SC. El encuentro se disputará en La Bombonera, en lo que marca el regreso oficial del equipo ‘Xeneize’ a esta fase del torneo, después de 3 años de ausencia.

¿Qué canal pasa el partido de Boca Juniors vs Barcelona SC?

Barcelona SC visitará a Boca Juniors en La Bombonera desde las 19H00 (EC) y estos serán los canales para ver el encuentro:

ESPN y Disney+ Premium

A diferencia de lo que fue la fase previa del torneo, en esta ocasión este encuentro no cuenta con transmisión “abierta” o “gratis” a través de otras plataformas oficiales.

En la primera fecha del grupo D, Boca se impuso a Universidad Católica en Chile, mientras que Barcelona SC perdió como local ante Cruzeiro. El equipo argentino llega como puntero de esta zona y con grandes chances de sacar más diferencia ante sus seguidores.

Publicidad

Posibles alineaciones de Boca y Barcelona SC

Estas son las posibles alineaciones de Boca Juniors y Barcelona SC:

Posible XI de Boca: Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco. Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Bareiro, Merentiel

Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco. Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Bareiro, Merentiel Posible XI de Barcelona SC: Contreras, Carabalí, Rangel, Baez, Sosa, Vallecilla, Intriago, Lugo, Quiñónez, Cano y Benedetto.

La tabla de posiciones del grupo D

Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Boca Juniors 1 1 0 0 2 0 2 3 Cruzeiro 1 1 0 0 1 0 1 3 Universidad Católica 1 0 0 1 1 2 -1 0 Barcelona SC 1 0 0 1 0 1 -1 0