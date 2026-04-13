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Boca Juniors vs Barcelona SC: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Libertadores?

Barcelona SC enfrenta a Boca Juniors y estos son los canales para ver el partido.

Los canales para ver el Boca vs Barcelona SC
© Imago/ GettyImages/ Edit BVLos canales para ver el Boca vs Barcelona SC

Este martes 14 de abril de 2026 se enfrentan por la Copa Libertadores: Boca Juniors contra Barcelona SC. El encuentro se disputará en La Bombonera, en lo que marca el regreso oficial del equipo ‘Xeneize’ a esta fase del torneo, después de 3 años de ausencia.

¿Qué canal pasa el partido de Boca Juniors vs Barcelona SC?

Barcelona SC visitará a Boca Juniors en La Bombonera desde las 19H00 (EC) y estos serán los canales para ver el encuentro:

A diferencia de lo que fue la fase previa del torneo, en esta ocasión este encuentro no cuenta con transmisión “abierta” o “gratis” a través de otras plataformas oficiales.

En la primera fecha del grupo D, Boca se impuso a Universidad Católica en Chile, mientras que Barcelona SC perdió como local ante Cruzeiro. El equipo argentino llega como puntero de esta zona y con grandes chances de sacar más diferencia ante sus seguidores.

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Posibles alineaciones de Boca y Barcelona SC

Estas son las posibles alineaciones de Boca Juniors y Barcelona SC:

  • Posible XI de Boca: Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco. Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Bareiro, Merentiel
  • Posible XI de Barcelona SC: Contreras, Carabalí, Rangel, Baez, Sosa, Vallecilla, Intriago, Lugo, Quiñónez, Cano y Benedetto.

La tabla de posiciones del grupo D

Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores:

ClubPJVEDGFGCDGPts
Boca Juniors11002023
Cruzeiro11001013
Universidad Católica100112-10
Barcelona SC100101-10

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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