Palmeiras vs Liga de Quito HOY: ¿Qué canal pasa el partido de las semifinales de la Copa Libertadores?

Este jueves 30 de octubre de 2025 se enfrentan por la Copa Libertadores, Palmeiras contra Liga de Quito. La ida fue 3 a 0 para los ecuatorianos y ahora se define el segundo finalista, donde ya está esperando Flamengo que eliminó a Racing.

¿Qué canal pasa el partido de Palmeiras vs Liga de Quito?

La CONMEBOL confirmó que la televisora para el partido es:

ESPN

ESPN

El encuentro comenzará desde las 19H30 (Ecuador) 21H30 (Brasil). En caso de una victoria por 3 goles de Palmeiras, el equipo brasileño y el ecuatoriano tendrán que definir al ganador desde el punto penal. No se jugarán tiempos extras hasta la final en la Copa Libertadores.

¿Cuántos millones ganará el campeón de la Copa Libertadores?

El equipo que gane la Copa Libertadores, solo por ganarla, se llevará 24 millones de dólares, sumados a los millones que lleven ya acumulados en el torneo. Tanto Liga de Quito y Palmeiras ya han acumulado más de 9 millones de dólares en esta edición de la Copa.

