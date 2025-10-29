En la semifinal de ida, Liga de Quito hizo un partido casi perfecto ante Palmeiras y se llevó una victoria que lo mete en la pelea por llegar a la final de la Copa Libertadores. No obstante, aquel encuentro dejó la expulsión de Bryan Ramírez, y ahora en el club se alistan para una mala noticia de CONMEBOL.

Aunque la CONMEBOL no ha revelado todavía que sanción tendrá Bryan Ramírez, en Liga de Quito ya se están alistando para presentar un alegato si el jugador es sancionado por dos partidos. Este castigo, los dejaría, fuera de una hipotética final de Copa.

En De Una, Eduardo Álvarez, directivo de Liga de Quito comentó: “Nosotros lo tenemos pendiente para el viernes, nosotros podemos presentar nuestros argumentos de porque la sanción debería ser solo 1 partido hasta esa fecha. En esa fecha lo vamos a presentar. La expectativa es conocer la sanción oficial la siguiente semana“, comentó el directivo.

Aunque no se ha confirma si serán dos partidos en esta Copa Libertadores, Bryan Ramírez ya fue sancionado con dos encuentros por una tarjeta roja. En ese momento se la ganó de manera directa, contra Palmeiras tuvo que intervenir el VAR para sancionar al jugar.

Bryan Ramírez ha sido el mejor jugador de Liga de Quito en esta Copa Libertadores y es por eso que hay una gran preocupación de que el jugador se pierda una eventual final. Sin embargo, solo la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL podría poner un castigo de 2 partidos.

¿Qué dice el Reglamento de CONMEBOL para sancionar a Bryan Ramírez?

De acuerdo al artículo 13 de la CONMEBOL, se mantiene que “En todos los casos, los Órganos Judiciales podrán imponer una sanción mayor a las suspensiones automáticas”, por lo cual, Ramírez podría ser suspendido por más de un partido si así lo determinan los órganos judiciales.

¿Cuándo se juega el Palmeiras vs Liga de Quito?

La vuelta en Brasil entre Palmeiras y Liga de Quito se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 (Ecuador) 21H30 (Brasil). Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y los diferentes planes de Disney+.

