Aunque el comienzo fue dubitativo, Piero Hincapié ya ha sumado sus primeros minutos con la camiseta de Arsenal. El central ecuatoriano no pudo ser titular por una lesión, pero en los dos últimos partidos ya ha jugado con los ‘Gunners’ y su valor de mercado podría crecer.

El rendimiento de Piero Hincapié en Arsenal será clave para que el ecuatoriano siga revalorizándose en Europa. Actualmente, su precio es de 50 millones de acuerdo a la información de Transfermark, pero si sigue jugando tendrá un valor más grande en los siguientes meses.

Ya esto se ha demostrado en Arsenal en jugadores como Gabriel o Saliba, que antes tenían un valor entre 20 y 30 millones, y ahora ambos superan los 60 millones de euros. Al ecuatoriano no le ha afectado ser suplente en estos meses, ya que la misma cifra la tenía cuando jugaba para Bayer Leverkusen.

En el próximo partido por la Premier League, vs Burnley, no jugará William Saliba, por lo cual, se abre una puerta para Piero Hincapié. Sin embargo, el tricolor primero tiene que recortar diferencias con Mosquera, central español que ha rendido desde el comienzo de la temporada para Arteta.

ver también VIDEO | Gonzalo Plata se ganó una insólita tarjeta roja en las semifinales de la Copa Libertadores

Piero Hincapié fue titular por primera vez en Arsenal. (Foto: Imago)

Mikel Arteta ya ha mostrado su confianza en Piero Hincapié, ya que el DT lo ha defendido en rueda de prensa y también ahora lo hizo jugar como central y no como lateral por izquierda. La posición de central es donde más cómodo se siente el ecuatoriano y donde mejor ha rendido en toda su carrera.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugador de Emelec sortea una camiseta para conseguir dinero para los trabajadores del club

Los números de Piero Hincapié en esta temporada

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ha jugado un total de 3 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva en cancha más de 85 minutos, sin embargo, no ha jugado más porque llegó casi sin pretemporada y se lesionó rápidamente de la ingle.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene con Arsenal un contrato hasta finales de la temporada 2026. El ecuatoriano está a préstamo, sin embargo, hay una obligación de compra que puede ser activada por Bayer Leverkusen, si es que el club inglés no quiere, lo cual vuelve “obligatoria” esa opción.

Encuesta¿Piero Hincapié aumentará su valor en Arsenal? ¿Piero Hincapié aumentará su valor en Arsenal? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: