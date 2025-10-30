Antonio Valencia le manda este mensaje a Gonzalo Plata por su tarjeta roja: “Que esto sirva…”

La expulsión de Gonzalo Plata en la Copa Libertadores con Flamengo ante Racing. Ha generado un gran número de reacciones, ya que el ecuatoriano dejó a su equipo con 10 y puso en riesgo clasificar a la final del torneo. Ahora también llega un mensaje de apoyo, de un referente como Antonio Valencia.

El ‘Toño’ también le mandó un mensaje a Gonzalo Plata por su tarjeta roja y le envió el apoyo necesario para este momento. El ecuatoriano tiene muy pocas chances de jugar la final de la Copa Libertadores, aunque finalmente su equipo apelará.

“Como me hiciste sufrir Platita. Que esto sirva de experiencia, muchos ánimos. Te necesitamos al 100% amigo, donde haya un ecuatoriano, siempre lo apoyaré“, escribió el ‘Toño’ en sus cuentas oficiales. Ahora se espera una resolución de CONMEBOL.

Por otro lado, a Valencia también le cayeron críticas por este mensaje, ya que cuando brillaba con la Selección de Ecuador y pasa su mejor momento, el extremo se hizo expulsar en dos partidos clave, 1 por el Mundial 2014 ante Francia, y otro contra Estados Unidos en la Copa América 2016.

ver también ¡Última hora! Juan Carlos León dejaría Libertad y estos grandes lo siguen de cerca

Tweet placeholder

Gonzalo Plata no ha tenido las mejores semanas en Flamengo, puesto que, se ha venido recuperando a nivel muscular de varias molestias que le quitaron ritmo, pero también hace poco fue envuelto en una polémica por una fiesta. Ahora con esta roja se pierde el partido más importante del año, y de su carrera hasta el momento.

Publicidad

Publicidad

ver también Piero Hincapié ya es importante en Arsenal y ahora este es su valor de mercado

Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Gonzalo Plata ha jugado un total de 2.700 minutos. El extremo ecuatoriano ha sido regular, pese a las lesiones de estas últimas semanas. El futbolista ecuatoriano lleva ya 5 goles y también ha dado 9 asistencias.

Encuesta¿Crees que Gonzalo Plata jugará la final de la Copa Libertadores? ¿Crees que Gonzalo Plata jugará la final de la Copa Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Gonzalo Plata fue expulsado en Copa Libertadores jugando para Flamengo contra Racing .

fue expulsado en jugando para contra . Antonio Valencia le envió un mensaje de apoyo a Gonzalo Plata tras su tarjeta roja.

le envió un mensaje de apoyo a tras su tarjeta roja. Gonzalo Plata suma 5 goles y 9 asistencias en un total de 2.700 minutos esta temporada.

Publicidad