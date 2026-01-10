Jhonny Quiñónez fue uno de los jugadores más discutidos de Barcelona SC para la temporada 2026. El volante ecuatoriano fue muy criticado por sus hinchas y pidieron que se marche. Su contrato terminó y cuando parecía cantada su salida, todo terminó cambiando.

Resulta, que Jhonny Quiñónez ahora es un pedido de César Farías para seguir en Barcelona SC para la temporada 2026. El volante ecuatoriano regresaría al ‘Ídolo’ con el DT que lo dirigió en Aucas y le sacó su mejor nivel en el fútbol ecuatoriano en los últimos años.

Quiñónez cuenta con el permiso de Independiente de Argentina para negociar su nuevo contrato con cualquier equipo. El volante no cuenta para el ‘Rojo’ con el cual aún tiene contrato, pero que no pondría trabas para su salida, ya sea con un préstamo o con una venta.

Jhonny Quiñónez volvería a tener una nueva oportunidad en Barcelona SC para la siguiente temporada y otra vez regresaría a un grande. Con César Farías en el banquillo, el jugador podría recuperar el nivel que lo llevó incluso a ser convocado en la Selección de Ecuador.

Jhonny Quiñónez se quedaría en Barcelona SC para 2026. (Foto: Imago)

Con este regreso de Jhonny Quiñónez, Barcelona SC recupera un volante de marca para la mitad de la cancha. Ahora resta que el club y el entrenador decida que debe pasar, por ejemplo, con otro jugador como Leonai Souza. El brasileño no entraba en planes de Rescalvo y se quería marchar.

Los números Jhonny Quiñónez en Barcelona SC

Como jugador de Barcelona SC, Jhonny Quiñónez jugó un total de 42 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 2 asistencias. Sumando en cancha más de 2.546′ minutos. Fue titular y estuvo en cancha en casi todos los partidos con Ismael Rescalvo como DT.

¿Barcelona SC compraría a Jhonny Quiñónez?

Barcelona SC sí podría ya comprar a Jhonny Quiñónez o esperar que el jugador quede libre a finales de 2026, cuando termine su contrato con Independiente. Los amarillos buscarían un acuerdo que los beneficie en este momento con Independiente.

