Llegó a más de 1.4 millones de reproducciones: Descubren la trampa que le querían a hacer a Álvaro Montero

Una vez más, y como se volvió una sana constumbre, Álvaro Montero fue tendencia en X tras otro partido de Vélez Sarsfield. No solo logró la cuarta valla invicta de la Liga Argentina 2026, también llegó a más de 1.4 millones de reproducciones porque fue protagonista de una trampa que le iban hacer en pleno partido.
¡Ya la descubrieron! Vélez saltó a la cancha del Estadio UNO Jorge Luis Hirschi en búsqueda de mantener el liderato de la Liga Argentina e iba a enfrentar a su más cercano perseguidor: Estudiantes de la Plata. Montero iba a ser clave para conseguir una nueva victoria.
En la victoria de Vélez Sarsfield por 0-1, Álvaro Montero no solo tuvo dos paradas y una calificación de 6.8 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’, también fue protagonista de un video que tuvo más de 1.4 millones de reproducciones en x en menos de 24 horas. ¿Qué pasó? ¡Le intentaron hacer trampa!
La trampa que le intentaron a hacer Álvaro Montero en Argentina
Álvaro Montero en Estudiantes vs. Vélez Sarsfield. (Foto: X / @SC_ESPN)
Durante la victoria de Vélez Sarsfield por la octava fecha de la Liga Argentina, Montero tomó un balón y de inmediato se empezó a ver un punto verde en su cara. ¿Qué pasó? “¡¡Ahí está!! ¡¡La pescaron infraganti a la chica del láser en Estudiantes vs. Vélez!!”, publicó la cuenta de X del noticiero ‘SportsCenter’, de ESPN, luego de descubrir la trampa que le querían hacer al arquero colombiano.
ver también
Con nueve palabras, Luis Díaz calma a toda Colombia por la preocupación de llegar fundido al Mundial
Vélez Sarsfield puede comprar a Álvaro Montero por este dinero
Con un contrato que va hasta el 31 de diciembre de 2026, todo apunta a que el 80 por ciento de los derechos deportivos de Álvaro Montero será comprado por Vélez Sarsfield a cambio de pagarle una cifra de 2 millones de dólares a Millonarios.
Encuesta¿Cuántas paradas tuvo Álvaro Montero contra Estudiantes de la Plata?
¿Cuántas paradas tuvo Álvaro Montero contra Estudiantes de la Plata?
Ya votaron 0 personas
En síntesis
- Álvaro Montero sumó su cuarta valla invicta con Vélez Sarsfield en la Liga Argentina.
- El video sobre el láser contra Montero superó 1.4 millones de reproducciones en X.
- Vélez compraría el 80% del pase de Montero a Millonarios por 2 millones de dólares.