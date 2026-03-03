Es tendencia:
Llegó a más de 1.4 millones de reproducciones: Descubren la trampa que le querían a hacer a Álvaro Montero

El video que supera 1.4 millones de reproducciones dejó al descubierto la trampa que le habrían querido hacer a Álvaro Montero en Argentina.

Por Julio Montenegro

© X / @FutInstante_co y @SC_ESPNLe intentaron a hacer trampa a Álvaro Montero en Argentina.

Una vez más, y como se volvió una sana constumbre, Álvaro Montero fue tendencia en X tras otro partido de Vélez Sarsfield. No solo logró la cuarta valla invicta de la Liga Argentina 2026, también llegó a más de 1.4 millones de reproducciones porque fue protagonista de una trampa que le iban hacer en pleno partido.

¡Ya la descubrieron! Vélez saltó a la cancha del Estadio UNO Jorge Luis Hirschi en búsqueda de mantener el liderato de la Liga Argentina e iba a enfrentar a su más cercano perseguidor: Estudiantes de la Plata. Montero iba a ser clave para conseguir una nueva victoria.

En la victoria de Vélez Sarsfield por 0-1, Álvaro Montero no solo tuvo dos paradas y una calificación de 6.8 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’, también fue protagonista de un video que tuvo más de 1.4 millones de reproducciones en x en menos de 24 horas. ¿Qué pasó? ¡Le intentaron hacer trampa!

La trampa que le intentaron a hacer Álvaro Montero en Argentina

Álvaro Montero en Estudiantes vs. Vélez Sarsfield. (Foto: X / @SC_ESPN)

Durante la victoria de Vélez Sarsfield por la octava fecha de la Liga Argentina, Montero tomó un balón y de inmediato se empezó a ver un punto verde en su cara. ¿Qué pasó? “¡¡Ahí está!! ¡¡La pescaron infraganti a la chica del láser en Estudiantes vs. Vélez!!”, publicó la cuenta de X del noticiero ‘SportsCenter’, de ESPN, luego de descubrir la trampa que le querían hacer al arquero colombiano.

Tweet placeholder
Vélez Sarsfield puede comprar a Álvaro Montero por este dinero

Con un contrato que va hasta el 31 de diciembre de 2026, todo apunta a que el 80 por ciento de los derechos deportivos de Álvaro Montero será comprado por Vélez Sarsfield a cambio de pagarle una cifra de 2 millones de dólares a Millonarios.

En síntesis

  • Álvaro Montero sumó su cuarta valla invicta con Vélez Sarsfield en la Liga Argentina.
  • El video sobre el láser contra Montero superó 1.4 millones de reproducciones en X.
  • Vélez compraría el 80% del pase de Montero a Millonarios por 2 millones de dólares.
