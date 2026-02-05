Cristiano Ronaldo cumple 41 años en medio de rumores y su obsesión por los 1000 goles

La llegada de los 41 años para Cristiano Ronaldo este jueves 5 de febrero del 2026 no tendrán un festejo del todo feliz. Es que el Bicho, que sigue con el foco puesto en llegar a los 1000 goles oficiales, soplará la velita en medio de la guerra que le declaró al PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita), el financista principal de la Liga Pro Saudí.

Resulta que el Bicho considera que el ente hace diferencias entre el Al Nassr y el resto de los equipos que componen la primera división, sobre todo con su archirrival el Al Hilal. Por eso está en modo protesta. No jugó el pasado lunes contra el Al Riyadh (victoria 1 a 0 con gol de Sadio Mané) y aparentemente tampoco lo haría este jueves, justamente en el día de su cumpleaños, contra el Al Ittihad.

Claro, esta postura es contraproducente. Porque si bien, por un lado, expuso ante los ojos del mundo el presunto manejo por parte del PIF, por el otro, Jorge Jesús, entrenador del Al Nassr, no puede contar con su jugador estrella en medio de la pelea por el título de la Liga Pro Saudí (está segundo en la tabla de posiciones a una unidad de líder Al Hilal).

Esto sin mencionar que Cristiano también, de alguna forma, se está autoboicoteando con su objetivo de llegar a los 1000 goles. De momento suma 961 en 1308 partidos y, si bien es el máximo exponente en cómo llegar tan entero en lo físico a las poco más de cuatro décadas, la realidad es que mucho más terreno por delante no tiene en su carrera profesional.

Con lo cual, CR7 está a contrarreloj para alcanzar una cifra inédita (por lo menos en los registros), dentro de un año en el que también, muy posiblemente, se convertirá en uno de los dos futbolistas en disputar 6 ediciones de la Copa del Mundo en toda la historia (el otro, también probablemente, será Lionel Messi).

¿Cristiano Ronaldo se irá de Arabia a mitad de año?

Este cortocircuito con el PIF y a su vez con Al Nassr despuntó los rumores de mercado. En concreto, varios medios de Europa exponen que Cristiano Ronaldo analiza pagar la cláusula de 50 millones de euros para retornar al Viejo Continente. De hecho, en el Reino Unido mencionan la chance de una tercera etapa en el Manchester United. No obstante, de momento, solo son rumores.

Los números de Cristiano Ronaldo en su carrera profesional

Cristiano Ronaldo debutó en primera división con el Sporting de Lisboa en la temporada 2002/2003. Luego pasó por Manchester United, Real Madrid, Juventus, volvió al Manchester y ahora defiende los colores del Al Nassr. En total, incluyendo sus tantos en la Selección de Portugal, acumula 961 goles en 1308 partidos.

Además, exhibe 5 Balones de Oro y 2 The Best de la FIFA. Mientras que en el plano colectivo fue campeón 33 veces, entre los que se destacan 3 Premier League, 2 Serie A, 2 Ligas de España, 5 Champions League y una Eurocopa con Portugal.

