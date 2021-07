Han sido un par de años infernales para Pau Gasol en la recta final de su carrera. La leyenda de los Lakers estuvo 2 años alejado de las canchas por una complicada lesión en el pie izquierdo. Sin embargo, el español luchó hasta el final, y logró volver a las canchas de la mano del Barcelona para llegar a los Juegos Olímpicos, siendo una de las grandes figuras a observar en Tokio 2020.

La carrera de Pau Gasol en la NBA terminó de forma forzosa. El pívot español sufrió una fractura por estrés en el hueso navicular en su pie izquierdo en 2019, siendo jugador de Milwaukee Bucks. La lesión llevó al veterano al quirófano, y su tiempo de recuperación se extendió a 2 años. El catalán tuvo un discreto paso por Portland Trail Blazers, pero no llegó a jugar ningún partido.

Fue en febrero de 2021 que el español tuvo su regreso a las canchas, y fue con la camiseta de Barcelona, equipo que lo formó. Sorprendentemente, con 41 años, Gasol logró ponerse a tono para estos Juegos Olímpicos, y llega a Tokio como principal figura de jerarquía del equipo de Sergio Scariolo. El experimentado bicampeón de la NBA se suma a la plantilla campeona del mundo con el podio en la mira.

Gran mentalidad

Pau Gasol tuvo una entrevista con el diario El País, en la que habló de su puesta a punto tras 28 meses de baja. "Siempre ha sido mi actitud y mi mentalidad. Siempre he sido una persona que me he movido por retos y me he crecido en los momentos de más adversidad y dificultad. Y ha habido momentos muy difíciles, con muchas dudas e incertezas en mi recuperación. Pero siempre me he movido con la idea de que por mí no quede. Si no llego a algo, que no sea porque no lo he luchado".

"Ha sido una cuestión muy pasional, muy emocional. Lo más prudente e inteligente hubiera sido decir ‘hasta aquí hemos llegado. Celebrémoslo y estemos orgullosos de lo que se ha hecho’. Pero no he sido nunca conformista. Siempre he intentado luchar por hacer cosas excepcionales. Poder volver aquí y jugar al nivel que lo he hecho y ganar otro título con el Barça ha valido la pena. Es excepcional, algo por lo que me agrada definirme y por lo que gusta que me definan" añadió la leyenda del baloncesto español.