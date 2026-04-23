How many picks and how much time does each team have at 2026 NFL Draft?

Each team typically enters the 2026 NFL Draft with seven standard picks, while compensatory selections awarded by the organization can increase that total depending on free agency losses.
That structure is what every front office works with as they plan their draft-day strategy in a highly controlled environment. This year’s edition will take place from April 23, starting at 8 p.m. ET, through April 25, starting at noon ET.
The real tension of the draft comes from how quickly teams must react in real time. Whether it’s a trade-up scenario or a surprise slide, franchises like the New England Patriots and others must balance speed with precision.
How many picks does each team have?
- Arizona Cardinals | Total picks: 7
Round 1: No. 3
Round 2: No. 34
Round 3: No. 65
Round 4: No. 104
Round 5: No. 143
Round 6: No. 183
Round 7: No. 217
- Atlanta Falcons | Total picks: 5
Round 2: No. 48
Round 3: No. 79
Round 4: No. 122 (from Eagles)
Round 6: No. 215 (from Eagles; Compensatory Selection)
Round 7: No. 231
- Baltimore Ravens | Total picks: 11
Round 1: No. 14
Round 2: No. 45
Round 3: No. 80
Round 4: No. 115
Round 5: No. 154
Round 5: No. 162 (from Chargers)
Round 5: No. 173 (Compensatory Selection)
Round 5: No. 174 (Compensatory Selection)
Round 6: No. 211 (from Broncos through Jets, Vikings and Eagles)
Round 7: No. 250 (Compensatory Selection)
Round 7: No. 253 (Compensatory Selection)
- Buffalo Bills | Total picks: 7
Round 1: No. 26
Round 3: No. 91
Round 4: No. 126
Round 5: No. 165 (from Bears)
Round 5: No. 168
Round 6: No. 182 (from Jets through Browns, Jaguars and Raiders)
Round 7: No. 220 (from Jets)
- Carolina Panthers | Total picks: 7
Round 1: No. 19
Round 2: No. 51
Round 3: No. 83
Round 4: No. 119
Round 5: No. 158 (from Vikings)
Round 5: No. 159
Round 6: No. 200
- Chicago Bears | Total picks: 7
Round 1: No. 25
Round 2: No. 57
Round 2: No. 60 (from Bills)
Round 3: No. 89
Round 4: No. 129 (from Rams)
Round 7: No. 239 (from Eagles through Jaguars and Browns)
Round 7: No. 241
- Cincinnati Bengals | Total picks: 7
Round 2: No. 41
Round 3: No. 72
Round 4: No. 110
Round 6: No. 189
Round 6: No. 199 (from Lions through Browns)
Round 7: No. 221 (from Giants through Cowboys)
Round 7: No. 226
- Cleveland Browns | Total picks: 9
Round 1: No. 6
Round 1: No. 24 (from Jaguars)
Round 2: No. 39
Round 3: No. 70
Round 4: No. 107
Round 5: No. 146
Round 5: No. 149 (from Bengals)
Round 6: No. 206 (from Bears)
Round 7: No. 248 (from Seahawks)
- Dallas Cowboys | Total picks: 8
Round 1: No. 12
Round 1: No. 20 (from Packers)
Round 3: No. 92 (from 49ers)
Round 4: No. 112
Round 5: No. 152
Round 5: No. 177 (Compensatory Selection)
Round 5: No. 180 (Compensatory Selection)
Round 7: No. 218 (from Titans)
- Denver Broncos | Total picks: 7
Round 2: No. 62
Round 4: No. 108 (from Saints)
Round 4: No. 111 (from Dolphins)
Round 5: No. 170
Round 7: No. 246
Round 7: No. 256 (Compensatory Selection)
Round 7: No. 257 (Compensatory Selection)
- Detroit Lions | Total picks: 9
Round 1: No. 17
Round 2: No. 50
Round 4: No. 118
Round 4: No. 128 (from Texans)
Round 5: No. 157
Round 5: No. 181 (Compensatory Selection)
Round 6: No. 205 (from Jaguars)
Round 6: No. 213 (from Seahawks through Jaguars)
Round 7: No. 222 (from Browns)
- Green Bay Packers | Total picks: 8
Round 2: No. 52
Round 3: No. 84
Round 4: No. 120
Round 5: No. 153 (from Falcons through Eagles)
Round 5: No. 160
Round 6: No. 201
Round 7: No. 236
Round 7: No. 255 (Compensatory Selection)
- Houston Texans | Total picks: 8
Round 1: No. 28
Round 2: No. 38 (from Commanders)
Round 2: No. 59
Round 3: No. 69 (from Giants)
Round 4: No. 106 (from Commanders)
Round 5: No. 141 (from Raiders through Browns)
Round 5: No. 167
Round 7: No. 243 (from 49ers)
- Indianapolis Colts | Total picks: 7
Round 2: No. 47
Round 3: No. 78
Round 4: No. 113
Round 5: No. 156
Round 6: No. 214 (from Steelers; Compensatory Selection)
Round 7: No. 249 (Compensatory Selection)
Round 7: No. 254 (Compensatory Selection)
- Jacksonville Jaguars | Total picks: 11
Round 2: No. 56
Round 3: No. 81 (from Lions)
Round 3: No. 88
Round 3: No. 100 (from Lions; Special Compensatory Selection)
Round 4: No. 124
Round 5: No. 164
Round 5: No. 166 (from 49ers through Eagles)
Round 6: No. 203 (from Eagles through Texans and Eagles)
Round 7: No. 233 (from Lions)
Round 7: No. 240
Round 7: No. 245 (from Rams through Texans)
- Kansas City Chiefs | Total picks: 9
Round 1: No. 9
Round 1: No. 29 (from Rams)
Round 2: No. 40
Round 3: No. 74
Round 4: No. 109
Round 5: No. 148
Round 5: No. 169 (from Rams)
Round 5: No. 176 (Compensatory Selection)
Round 6: No. 210 (from Rams)
- Las Vegas Raiders | Total picks: 10
Round 1: No. 1
Round 2: No. 36
Round 3: No. 67
Round 4: No. 102
Round 4: No. 117 (from Vikings through Jaguars)
Round 4: No. 134 (Compensatory Selection)
Round 5: No. 175 (Compensatory Selection)
Round 6: No. 185
Round 6: No. 208 (from Bills through Jets)
Round 7: No. 219
- Los Angeles Chargers | Total picks: 5
Round 1: No. 22
Round 2: No. 55
Round 3: No. 86
Round 4: No. 123
Round 6: No. 204
- Los Angeles Rams | Total picks: 7
Round 1: No. 13 (from Falcons)
Round 2: No. 61
Round 3: No. 93
Round 6: No. 207 (from Texans through Rams and Titans)
Round 7: No. 232 (from Ravens)
Round 7: No. 251 (Compensatory Selection)
Round 7: No. 252 (Compensatory Selection)
- Miami Dolphins | Total picks: 11
Round 1: No. 11
Round 1: No. 30 (from Broncos)
Round 2: No. 43
Round 3: No. 75
Round 3: No. 87 (from Eagles)
Round 3: No. 90 (from Texans)
Round 3: No. 94 (from Broncos)
Round 4: No. 130 (from Broncos)
Round 5: No. 151
Round 7: No. 227
Round 7: No. 238 (from Chargers through Titans and Jets)
- Minnesota Vikings | Total picks: 9
Round 1: No. 18
Round 2: No. 49
Round 3: No. 82
Round 3: No. 97 (Compensatory Selection)
Round 5: No. 163 (from Eagles)
Round 6: No. 196 (from Colts)
Round 7: No. 234
Round 7: No. 235 (from Panthers)
Round 7: No. 244 (from Texans)
- New England Patriots | Total picks: 11
Round 1: No. 31
Round 2: No. 63
Round 3: No. 95
Round 4: No. 125 (from Bears through Chiefs)
Round 4: No. 131
Round 5: No. 171
Round 6: No. 191 (from Chiefs)
Round 6: No. 198 (from Vikings through Texans, Vikings and 49ers)
Round 6: No. 202 (from Steelers)
Round 6: No. 212
Round 7: No. 247
- New Orleans Saints | Total picks: 8
Round 1: No. 8
Round 2: No. 42
Round 3: No. 73
Round 4: No. 132 (from Seahawks)
Round 4: No. 136 (Compensatory Selection)
Round 5: No. 150
Round 5: No. 172 (from Seahawks)
Round 6: No. 190
- New York Giants | Total picks: 8
Round 1: No. 5
Round 1: No. 10 (from Bengals)
Round 2: No. 37
Round 4: No. 105
Round 5: No. 145
Round 6: No. 186
Round 6: No. 192 (from Dolphins)
Round 6: No. 193 (from Cowboys)
- New York Jets | Total picks: 9
Round 1: No. 2
Round 1: No. 16 (from Colts)
Round 2: No. 33
Round 2: No. 44 (from Cowboys)
Round 4: No. 103
Round 4: No. 140 (Compensatory Selection)
Round 5: No. 179 (Compensatory Selection)
Round 7: No. 228 (from Cowboys through Bills and Raiders)
Round 7: No. 242 (from Bills through Browns)
- Philadephia Eagles | Total picks: 8
Round 1: No. 23
Round 2: No. 54
Round 3: No. 68 (from Jets)
Round 3: No. 98 (Compensatory Selection)
Round 4: No. 114 (from Falcons)
Round 4: No. 137 (Compensatory Selection)
Round 5: No. 178 (Compensatory Selection)
Round 6: No. 197 (from Falcons)
- Pittsburth Steelers | Total picks: 12
Round 1: No. 21
Round 2: No. 53
Round 3: No. 76 (from Cowboys)
Round 3: No. 85
Round 3: No. 99 (Compensatory Selection)
Round 4: No. 121
Round 4: No. 135 (Compensatory Selection)
Round 5: No. 161
Round 6: No. 216 (Compensatory Selection)
Round 7: No. 224 (from Saints through Patriots)
Round 7: No. 230 (from Colts)
Round 7: No. 237
- San Francisco 49ers | Total picks: 6
Round 1: No. 27
Round 2: No. 58
Round 4: No. 127
Round 4: No. 133 (Compensatory Selection)
Round 4: No. 138 (Compensatory Selection)
Round 4: No. 139 (Compensatory Selection)
- Seattle Seahawks | Total picks: 4
Round 1: No. 32
Round 2: No. 64
Round 3: No. 96
Round 6: No. 188 (from Browns)
- Tampa Bay Buccaneers | Total picks: 7
Round 1: No. 15
Round 2: No. 46
Round 3: No. 77
Round 4: No. 116
Round 5: No. 155
Round 6: No. 195
Round 7: No. 229
- Tennessee Titans | Total picks: 9
Round 1: No. 4
Round 2: No. 35
Round 3: No. 66
Round 4: No. 101
Round 5: No. 142 (from Jets through Ravens)
Round 5: No. 144
Round 6: No. 184
Round 6: No. 194 (from Ravens through Jets)
Round 7: No. 225 (from Chiefs through Cowboys)
- Washington Commanders | Total picks: 6
Round 1: No. 7
Round 3: No. 71
Round 5: No. 147
Round 6: No. 187
Round 6: No. 209 (from 49ers)
Round 7: No. 223
How much time does each team have?
Each team has a limited amount of time to make every pick in the 2026 NFL Draft, with the clock decreasing as the rounds progress. In Round 1, teams now have 8 minutes per selection, marking a recent adjustment by the NFL to speed up the opening night of the event.
From Round 2 onward, the time drops significantly: 7 minutes in Round 2, 5 minutes in Rounds 3 through 6, and just 4 minutes in Round 7. This structure is designed to maintain pace while still allowing front offices to evaluate trades and finalize decisions in real time.
The draft begins on Thursday, April 23 at 8 p.m. ET and runs through Saturday, April 25 at noon ET, meaning teams must operate under both strict scheduling and tight on-the-clock pressure across all seven rounds.