The Italian Serie A will begin next week with exciting fixtures and the complete schedule has already been released. Here, check out the full Serie A 2021/2022 fixture and information about this tournament.

After La Liga and the Premier League started this week, it’s turn for the Italian Serie A to begin next weekend, on Saturday August 21. Here, you will find out the full schedule of 2021-22 Serie A round by round, with the new teams of this season.

Inter Milan are the defending champions, and they will try to win their 21th title in the Italian domestic league. However, they will try to do it with a new manager, Simone Inzaghi, after Antonio Conte left the team at the end of last season.

On the other hand, Milan and Atalanta, second and third respectively, will want to end atop this time. Juventus, who almost ended up out of Champions League positions last season, will want to return to winning ways. Here, check out all the fixtures.

2021-2022 Serie A Round 1 (August 21-23)

Saturday, August 21, 2021

Inter Milan vs Genoa

Verona vs Sassuolo

Empoli vs Lazio

Torino vs Atalanta

Sunday, August 22, 2021

Bologna vs Salernitana

Udinese vs Juventus

Napoli vs Venezia

Roma vs Fiorentina

Monday, August 23, 2021

Cagliari vs Spezia

Sampdoria vs Milan

2021-2022 Serie A Round 2 (August 27-29)

Friday, August 27, 2021

Udinese vs Venezia

Verona vs Inter Milan

Saturday, August 28, 2021

Atalanta vs Bologna

Lazio vs Spezia

Fiorentina vs Torino

Juventus vs Empoli

Sunday, August 19, 2021

Genoa vs Napoli

Sassuolo vs Sampdoria

Milan vs Cagliari

Salernitana vs Roma

2021-2022 Serie A Round 3 (September 12)

Atalanta vs Fiorentina

Bologna vs Verona

Cagliari vs Genoa

Empoli vs Venezia

Milan vs Lazio

Napoli vs Juventus

Roma vs Sassuolo

Sampdoria vs Inter Milan

Spezia vs Udinese

Torino vs Salernitana

2021-2022 Serie A Round 4 (September 19)

Empoli vs Sampdoria

Genoa vs Fiorentina

Inter Milan vs Bologna

Juventus vs Milan

Lazio vs Cagliari

Salernitana vs Atalanta

Sassuolo vs Torino

Udinese vs Napoli

Venezia vs Spezia

Verona vs Roma

2021-2022 Serie A Round 5 (September 22)

Atalanta vs Sassuolo

Bologna vs Genoa

Cagliari vs Empoli

Fiorentina vs Inter Milan

Milan vs Venezia

Roma vs Udinese

Salernitana vs Verona

Sampdoria vs Napoli

Spezia vs Juventus

Torino vs Lazio

2021-2022 Serie A Round 6 (September 26)

Empoli vs Bologna

Genoa vs Verona

Inter Milan vs Atalanta

Juventus vs Sampdoria

Lazio vs Roma

Napoli vs Cagliari

Sassuolo vs Salernitana

Spezia vs Milan

Udinese vs Fiorentina

Venezia vs Torino

2021-2022 Serie A Round 7 (October 10)

Atalanta vs Milan

Bologna vs Lazio

Cagliari vs Venezia

Fiorentina vs Napoli

Roma vs Empoli

Salernitana vs Genoa

Sampdoria vs Udinese

Sassuolo vs Inter Milan

Torino vs Juventus

Verona vs Spezia

2021-2022 Serie A Round 8 (October 17)

Cagliari vs Sampdoria

Empoli vs Atalanta

Genoa vs Sassuolo

Juventus vs Roma

Lazio vs Inter Milan

Milan vs Verona

Udinese vs Bologna

Venezia vs Fiorentina

2021-2022 Serie A Round 9 (October 24)

Atalanta vs Udinese

Bologna vs Milan

Fiorentina vs Cagliari

Inter Milan vs Juventus

Roma vs Napoli

Salernitana vs Empoli

Sampdoria vs Spezia

Sassuolo vs Venezia

Torino vs Genoa

Verona vs Lazio

2021-2022 Serie A Round 10 (October 27)

Cagliari vs Roma

Empoli vs Inter Milan

Juventus vs Sassuolo

Lazio vs Fiorentina

Milan vs Torino

Napoli vs Bologna

Sampdoria vs Atalanta

Spezia vs Genoa

Udinese vs Verona

Venezia vs Salernitana

2021-2022 Serie A Round 11 (October 31)

Atalanta vs Lazio

Bologna vs Cagliari

Fiorentina vs Spez

Inter Milan vs Udinese

Roma vs Milan

Salernitana vs Napoli

Sassuolo vs Empoli

Torino vs Sampdoria

Verona vs Juventus

2021-2022 Serie A Round 12 (November 07)

Cagliari vs Atalanta

Empoli vs Genoa

Juventus vs Fiorentina

Lazio vs Salernitana

Milan vs Inter Milan

Napoli vs Verona

Sampdoria vs Bologna

Spezia vs Torino

Udinese vs Sassuolo

Venezia vs Roma

2021-2022 Serie A Round 13 (November 21)

Atalanta vs Spezia

Bologna vs Venezia

Fiorentina vs Milan

Genoa vs Roma

Inter Milan vs Napoli

Lazio vs Juventus

Salernitana vs Sampdoria

Sassuolo vs Cagliari

Torino vs Udinese

Verona vs Empoli

2021-2022 Serie A Round 14 (November 28)

Cagliari vs Salernitana

Empoli vs Fiorentina

Juventus vs Atalanta

Milan vs Sassuolo

Napoli vs Lazio

Roma vs Torino

Sampdoria vs Verona

Spezia vs Bologna

Udinese vs Genoa

Venezia vs Inter Milan

2021-2022 Serie A Round 15 (December 01)

Atalanta vs Venezia

Bologna vs Roma

Fiorentina vs Sampdoria

Genoa vs Milan

Inter Milan vs Spezia

Lazio vs Udinese

Salernitana vs Juventus

Sassuolo vs Napoli

Torino vs Empoli

Verona vs Cagliari

2021-2022 Serie A Round 16 (December 05)

Bologna vs Fiorentina

Cagliari vs Torino

Empoli vs Udinese

Juventus vs Genoa

Milan vs Salernitana

Napoli vs Atalanta

Roma vs Inter Milan

Sampdoria vs Lazio

Spezia vs Sassuolo

Venezia vs Verona

2021-2022 Serie A Round 17 (December 12)

Fiorentina vs Salernitana

Genoa vs Sampdoria

Inter Milan vs Cagliari

Napoli vs Empoli

Roma vs Spezia

Sassuolo vs Lazio

Torino vs Bologna

Udinese vs Milan

Venezia vs Juventus

Verona vs Atalanta

2021-2022 Serie A Round 18 (December 19)

Atalanta vs Roma

Bologna vs Juventus

Cagliari vs Udinese

Fiorentina vs Sassuolo

Lazio vs Genoa

Milan vs Napoli

Salernitana vs Inter Milan

Sampdoria vs Venezia

Spezia vs Empoli

Torino vs Verona

2021-2022 Serie A Round 19 (December 22)

Empoli vs Milan

Genoa vs Atalanta

Inter Milan vs Torino

Juventus vs Cagliari

Napoli vs Spezia

Roma vs Sampdoria

Sassuolo vs Bologna

Udinese vs Salernitana

Venezia vs Lazio

Verona vs Fiorentina