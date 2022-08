Serie A is back for the 2022-23 Season. 20 Italian teams are ready to play for the title. Here, find out the complete schedule, dates, teams, and how to watch the Italian top-flight in the US.

Italian top-flight football comes back for another great season. The 2022-23 Serie A Season will feature AC Milan, Inter, Roma and Juventus among the favorites to lift the Scudetto trophy once again. The Italian league will have their first game on Saturday, August 13.

Last 2021-22 Serie A season ended with AC Milan as the champions. The Rossoneri lifted their 19th Scudetto trophy, whereas their derby rivals Inter couldn't repeat their last great season to lift the trophy for a second consecutive season. In fact, Juventus, one of the big Italian clubs, finished off fourth at the standings.

Therefore, this season will be a new chance for these big 3 teams and Roma, Atalanta or Lazio to make a shocker performance to defy their dominance. Also, there are three new teams that were promoted from Serie B, who will try to stay at the Italian top-flight league.

2022-23 Serie A: Teams

20 Italian teams are ready to play against each other for the 2022-23 Serie A title. 17 teams kept their spot at the Italian top-flight league, and three were promoted from Serie B. Those teams are Lecce, Cremonese and Monza. They are replacing Cagliari, Genoa and Venezia who were relegated to Serie B.These are all 20 teams who will compete in this season:

Atalanta

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Hellas Verona

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Roma

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

2022-23 Serie A: Schedule & Dates

The 2022-23 Serie A will kick-off on Saturday, August 13 with two games, when Sampodria face Atalanta at the Luigi Ferraris Stadium, and AC Milan play against Udinese at the San Siro Stadium Both games will be available to watch in the US on Paramount+ (Free Trial).

Matchday 1

Saturday, August 13

Sampodria vs Atalanta

AC Milan vs Udinese

Monza vs Torino

Lecce vs Inter

Sunday, August 14

Fiorentina vs Cremonese

Lazio vs Bologna

Spezia vs Empoli

Salernitana vs Roma

Monday, August 15

Hellas Verona vs Napoli

Juventus vs Sassuolo

Matchday 2

Saturday, August 20

Torino vs Lazio

Udinese vs Salernitana

Inter vs Spezia

Sassuolo vs Lecce

Sunday, August 21

Napoli vs Monza

Empoli vs Fiorentina

Bologna vs Hellas Verona

Atalanta vs AC Milan

Monday, August 22

Roma vs Cremonese

Sampodria vs Juventus

Matchday 3

Friday, August 26

Monza vs Udinese

Lazio vs Inter

Saturday, August 27

Juventus vs Roma

Cremonese vs Torino

Spezia vs Sassuolo

AC Milan vs Bologna

Sunday, August 28

Hellas Verona vs Atalanta

Salernitana vs Sampdoria

Lecce vs Empoli

Fiorentina vs Napoli

Matchday 4

Tuesday, August 30

Sassuolo vs AC Milan

Inter vs Cremonese

Roma vs Monza

Wednesday, August 31

Empoli vs Hellas Verona

Sampodria vs Lazio

Udinese vs Fiorentina

Juventus vs Spezia

Napoli vs Lecce

Thursday, September 1

Atalanta vs Torino

Bologna vs Salernitana

Matchday 5

Saturday, September 3

Fiorentina vs Juventus

AC Milan vs Inter

Lazio vs Napoli

Sunday, September 4

Cremonese vs Sassuolo

Spezia vs Bologna

Hellas Verona vs Sampdoria

Udinese vs Roma

Monday, September 5

Monza vs Atalanta

Salernitana vs Empoli

Torino vs Lecce

Matchday 6

Sunday, September 11

Sassuolo vs Udinese

Bologna vs Fiorentina

Atalanta vs Cremonese

Lazio vs Hellas Verona

Inter vs Torino

Lecce vs Monza

Empoli vs Roma

Juventus vs Salernitana

Sampdoria vs AC Milan

Napoli vs Spezia

Matchday 7

Sunday, September 18

Bologna vs Empoli

Torino vs Sassuolo

Fiorentina vs Hellas Verona

Milan vs Napoli

Spezia vs Sampdoria

Udinese vs Inter

Salernitana vs Lecce

Roma vs Atalanta

Monza vs Juventus

Cremonese vs Lazio

Matchday 8

Sunday, October 2

Juventus vs Bologna

Inter vs Roma

Sassuolo vs Salernitana

Empoli vs AC Milan

Atalanta vs Fiorentina

Lazio vs Spezia

Hellas Verona vs Udinese

Lecce vs Cremonese

Napoli vs Torino

Sampdoria vs Monza

Matchday 9

Sunday, October 9

Udinese vs Atalanta

Monza vs Spezia

Roma vs Lecce

AC Milan vs Juventus

Salernitana vs Hellas Verona

Bologna vs Sampdoria

Cremonese vs Napoli

Torino vs Empoli

Sassuolo vs Inter

Fiorentina vs Lazio

Matchday 10

Sunday, October 16

Lazio vs Udinese

Hellas Verona vs AC Milan

Napoli vs Bologna

Spezia vs Cremonese

Empoli vs Monza

Sampdoria vs Roma

Inter vs Salernitana

Lecce vs Fiorentina

Torino vs Juventus

Atalanta vs Sassuolo

Matchday 11

Sunday, October 23

AC Milan vs Monza

Cremonese vs Sampdoria

Atalanta vs Lazio

Roma vs Napoli

Salernitana vs Spezia

Fiorentina vs Inter

Sassuolo vs Hellas Verona

Bologna vs Lecce

Juventus vs Empoli

Udinese vs Torino

Matchday 12

Sunday, October 30

Torino vs AC Milan

Hellas Verona vs Roma

Monza vs Bologna

Cremonese vs Udinese

Spezia vs Fiorentina

Lecce vs Juventus

Lazio vs Salternitana

Empoli vs Atalanta

Napoli vs Sassuolo

Inter vs Sampdoria

Matchday 13

Sunday, November 6

Sampdoria vs Fiorentina

Udinese vs Lecce

Roma vs Lazio

Atalanta vs Napoli

AC Milan vs Spezia

Bologna vs Torino

Empoli vs Sassuolo

Salernitana vs Cremonese

Juventus vs Inter

Monza vs Hellas Verona

Matchday 14

Wednesday, November 9

Torino vs Sampdoria

Fiorentina vs Salernitana

Lazio vs Monza

Inter vs Bologna

Hellas Verona vs Juventus

Napoli vs Empoli

Cremonese vs AC Milan

Spezia vs Udinese

Sassuolo vs Roma

Lecce vs Atalanta

Matchday 15

Sunday, November 13

Empoli vs Cremonese

Atalanta vs Inter

Roma vs Torino

Bologna vs Sassuolo

AC Milan vs Fiorentina

Monza vs Salernitana

Juventus vs Lazio

Sampdoria vs Lecce

Hellas Verona vs Spezia

Napoli vs Udinese

Matchday 16

Wednesday, January 4, 2023

Roma vs Bologna

Torino vs Hellas Verona

Fiorentina vs Monza

Spezia vs Atalanta

Udinese vs Empoli

Inter vs Napoli

Salernitana vs AC Milan

Lecce vs Lazio

Cremonese vs Juventus

Sassuolo vs Sampdoria

Matchday 17

Sunday, January 8, 2023

Sampdoria vs Napoli

Salernitana vs Torino

Hellas Verona vs Cremonese

Monza vs Inter

Juventus vs Udinese

Bologna vs Atalanta

Spezia vs Lecce

AC Milan vs Roma

Lazio vs Empoli

Fiorentina vs Sassuolo

Matchday 18

Sunday, January 15, 2023

Inter vs Hellas Verona

Lecce vs AC Milan

Napoli vs Juventus

Sassuolo vs Lazio

Roma vs Fiorentina

Atalanta vs Salernitana

Empoli vs Sampdoria

Cremonese vs Monza

Torino vs Spezia

Udinese vs Bologna

Matchday 19

Sunday, January 22, 2023

Juventus vs Atalanta

Sampdoria vs Udinese

Spezia vs Roma

Inter vs Empoli

Monza vs Sassuolo

Fiorentina vs Torino

Lazio vs AC Milan

Bologna vs Cremonese

Salernitana vs Napoli

Hellas Verona vs Lecce

Matchday 20

Sunday, January 29, 2023

Udinese vs Hellas Verona

Napoli vs Roma

Atalanta vs Sampdoria

Empoli vs Torino

Lazio vs Fiorentina

AC Milan vs Sassuolo

Cremonese vs Inter

Bologna vs Spezia

Juventus vs Monza

Lecce vs Salernitana

Matchday 21

Sunday, February 5, 2023

Spezia vs Napoli

Cremonese vs Lecce

Inter vs AC Milan

Monza vs Sampdoria

Torino vs Udinese

Hellas Verona vs Lazio

Sassuolo vs Atalanta

Fiorentina vs Bologna

Salernitana vs Juventus

Roma vs Empoli

Matchday 22

Sunday, February 12, 2023

Napoli vs Cremonese

Lecce vs Roma

Hellas Verona vs Salernitana

Sampdoria vs Inter

AC Milan vs Torino

Bologna vs Monza

Udinese vs Sassuolo

Lazio vs Atalanta

Juventus vs Fiorentina

Empoli vs Spezia

Matchday 23

Sunday, February 19, 2023

Inter vs Udinese

Fiorentina vs Empoli

Sampdoria vs Bologna

Salernitana vs Lazio

Roma vs Hellas Verona

Sassuolo vs Napoli

Spezia vs Juventus

Monza vs AC Milan

Torino vs Cremonese

Atalanta vs Lecce

Matchday 24

Sunday, February 26, 2023

Cremonese vs Roma

Lecce vs Sassuolo

Lazio vs Sampdoria

Bologna vs Inter

Salernitana vs Monza

Udinese vs Spezia

AC Milan vs Atalanta

Juventus vs Torino

Hellas Verona vs Fiorentina

Empoli vs Napoli

Matchday 25

Sunday, March 5, 2023

Atalanta vs Udinese

Fiorentina vs AC Milan

Torino vs Bologna

Roma vs Juventus

Sassuolo vs Cremonese

Spezia vs Hellas Verona

Inter vs Lecce

Monza vs Empoli

Sampdoria vs Salernitana

Napoli vs Lazio

Matchday 26

Sunday, March 12, 2023

AC Milan vs Salernitana

Cremonese vs Fiorentina

Napoli vs Atalanta

Spezia vs Inter

Bologna vs Lazio

Hellas Verona vs Monza

Roma vs Sassuolo

Lecce vs Torino

Empoli vs Udinese

Juventus vs Sampdoria

Matchday 27

Sunday, March 19, 2023

Inter vs Juventus

Torino vs Napoli

Sassuolo vs Spezia

Lazio vs Roma

Salernitana vs Bologna

Fiorentina vs Lecce

Monza vs Cremonese

Udinese vs AC Milan

Sampdoria vs Hellas Verona

Atalanta vs Empoli

Matchday 28

Sunday, April 2, 2023

Cremonese vs Atalanta

Roma vs Sampdoria

Empoli vs Lecce

Inter vs Fiorentina

Juventus vs Hellas Verona

Monza vs Lazio

Sassuolo vs Torino

Spezia vs Salernitana

Bologna vs Udinese

Napoli vs AC Milan

Matchday 29

Saturday, April 8, 2023

Sampdoria vs Cremonese

Lecce vs Napoli

Atalanta vs Bologna

Salernitana vs Inter

Torino vs Roma

Hellas Verona vs Sassuolo

Fiorentina vs Spezia

AC Mila vs Empoli

Udinese vs Monza

Lazio vs Juventus

Matchday 30

Sunday, April 16, 2023

Cremonese vs Empoli

Lecce vs Sampdoria

Fiorentina vs Atalanta

Inter vs Monza

Torino vs Salernitana

Napoli vs Hellas Verona

Sassuolo vs Juventus

Roma vs Udinese

Spezia vs Lazio

Bologna vs AC Milan

Matchday 31

Sunday, April 23, 2023

AC Milan vs Lecce

Juventus vs Napoli

Lazio vs Torino

Atalanta vs Roma

Hellas Verona vs Bologna

Monza vs Fiorentina

Sampdoria vs Spezia

Empoli vs Inter

Salernitana vs Sassuolo

Udinese vs Cremonese

Matchday 32

Sunday, April 30

Cremonese vs Hellas Verona

Lecce vs Udinese

Fiorentina vs Sampdoria

Napoli vs Salernitana

Spezia vs Monza

Sassuolo vs Empoli

Inter vs Lazio

Roma vs AC Milan

Torino vs Atalanta

Bologna vs Juventus

Matchday 33

Wednesday, May 3

Monza vs Roma

Juventus vs Lecce

Empoli vs Bologna

Udinese vs Napoli

Lazio vs Sassuolo

Atalanta vs Spezia

AC Milan vs Cremonese

Sampdoria vs Torino

Hellas Verona vs Inter

Salernitana vs Fiorentina

Matchday 34

Sunday, May 7

Cremonese vs Spezia

Udinese vs Sampdoria

Sassuolo vs Bologna

Napoli vs Fiorentina

Torino vs Monza

Roma vs Inter

Empoli vs Salernitana

Lecce vs Hellas Verona

AC Milan vs Lazio

Atalanta vs Juventus

Matchday 35

Sunday, May 14

Monza vs Napoli

Fiorentina vs Udinese

Spezia vs AC Milan

Salernitana vs Atalanta

Inter vs Sassuolo

Sampdoria vs Empoli

Juventus vs Cremonese

Bologna vs Roma

Hellas Verona vs Torino

Lazio vs Lecce

Matchday 36

Sunday, May 21

Atalanta vs Hellas Verona

Napoli vs Inter

Sassuolo vs Monza

Empoli vs Juventus

Udinese vs Lazio

Lecce vs Spezia

Torino vs Fiorentina

Roma vs Salernitana

AC Milan vs Sampdoria

Cremonese vs Bologna

Matchday 37

Sunday, May 28

Bologna vs Napoli

Fiorentina vs Roma

Sampdoria vs Sassuolo

Inter vs Atalanta

Salernitana vs Udinese

Lazio vs Cremonese

Juventus vs AC Milan

Spezia vs Torino

Hellas Verona vs Empoli

Monza vs Lecce

Matchday 38

Sunday, June 4

Atalanta vs Monza

Sassuolo vs Fiorentina

Udinese vs Juventus

Lecce vs Bologna

Napoli vs Sampodria

AC Milan vs Hellas Verona

Torino vs Inter

Cremonese vs Salernitana

Empoli vs Lazio

Roma vs Spezia

How to watch 2022-23 Serie A season in the US

If you want to watch the entire 2022-23 Serie A season in the United States, all of the Serie A season games will be available to watch on Paramount+ (Free Trial). Another option could be CBS Network, depending on the game played.