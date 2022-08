Sevilla and Real Valladolid will face-off at the Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium for Matchday 2 of the 2022-2023 La Liga season. Check out the kick-off time, and how to watch it or live stream free in different parts of the world.

Sevilla vs Real Valladolid: TV Channel, how and where to watch or live stream free 2022-2023 La Liga in your country

Sevilla will host Real Valladolid for Matchday 2 of the 2022-2023 La Liga. This game will be played at the Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium. Here you can find the kick-off time of this Spanish league soccer game and how to watch it or live stream free in your country.

Sevilla couldn't picked up a win as visitors for their first matchup of the Spanish top-flight league. Therefore, the team managed by Julen Lopetegui have to clinch their first win in order to close the gap between the top places. Also, Lopetegui now has a huge problem as Jesus 'Tecatito' Corona has been confirmed to be injured for the rest of the year, at least.

On the other side, Real Valladolid have to keep up if they want to keep their spot at the Spanish top-flight league. In fact, this matchup could be a nice opportunity to clinch a point or three for their cause. In the last five meetings between these two sides, Real Valladolid haven't lost in three games.

Sevilla vs Real Valladolid: Kick-Off Time

Australia: 6:00 AM (Saturday)

Bahamas: 4:00 PM

Bangladesh: 2:00 AM (Saturday)

Barbados: 4:00 PM

Belize: 2:00 PM

Botswana: 10:00 PM

Brazil: 4:00 PM

Brunei: 4:00 AM (Saturday)

Burundi: 10:00 PM

Cameroon: 9:00 PM

Canada: 4:00 PM (ET)

Eswatini: 10:00 PM

Ethiopia: 11:00 PM

Fiji: 8:00 AM (Saturday)

France: 10:00 PM

Gambia: 8:00 PM

Germany: 10:00 PM

Ghana: 8:00 PM

Guyana: 4:00 PM

India: 1:30 AM (Saturday)

Ireland: 9:00 PM

Italy: 10:00 PM

Jamaica: 3:00 PM

Kenya: 11:00 PM

Lesotho: 10:00 PM

Liberia: 8:00 PM

Malawi: 10:00 PM

Malaysia: 4:00 AM (Saturday)

Malta: 10:00 PM

Mauritius: 12:00 AM (Saturday)

Mexico: 3:00 PM

Namibia: 10:00 PM

Netherlands: 10:00 PM

New Zealand: 8:00 AM (Saturday)

Nigeria: 9:00 PM

Pakistan: 1:00 AM (Saturday)

Papua New Guinea: 6:00 AM (Saturday)

Philippines: 4:00 AM (Saturday)

Portugal: 9:00 PM

Rwanda: 10:00 PM

Sierra Leone: 8:00 PM

Singapore: 4:00 AM (Saturday)

Solomon Islands: 7:00 AM

South Africa: 10:00 PM

South Sudan: 10:00 PM

Spain: 10:00 PM

Sri Lanka: 1:30 AM (Saturday)

Sudan: 10:00 PM

Tanzania: 11:00 PM

Trinidad and Tobago: 4:00 PM

Uganda: 11:00 PM

UK: 9:00 PM

United States: 4:00 PM (ET)

Zambia: 10:00 PM

Zimbabwe: 10:00 PM

Sevilla vs Valladolid: TV Channel and Live Streaming

Australia: Optus Sport

Bangladesh: MTV India, T Sports

Botswana: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1

Brazil: NOW NET e Claro, ESPN4, Star+

Brunei: beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect, beIN Sports 1 Thailand

Burundi: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA

Cameroon: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1

Canada: TSN.ca, TSN App

Ethiopia: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

France: beIN Sports 2, Free, beIN SPORTS CONNECT

Gambia: SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Germany: DAZN, DAZN2

Ghana: SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

India: Sports18, Sports18 HD, MTV India, Voot Select

Ireland: Premier Player HD, LaLigaTV, Premier Sports 1

Italy: DAZN

Kenya: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Lesotho: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Liberia: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Malawi: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Malaysia: beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Malta: TSN4 Malta, GO TV Anywhere

Mauritius: DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Mexico: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Namibia: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Netherlands: Ziggo Sport Voetbal

Nigeria: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga Nigeria, DStv Now

Philippines: beIN Sports Connect Philippines, beIN Sports 1 HD

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Rwanda: SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Sierra Leone: SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Singapore: beIN Sports Singapore, beIN Sports Connect Singapore, StarHub TV+

South Africa: SuperSport MáXimo 3, DStv App, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga, SuperSport MaXimo 1

South Sudan: beIN SPORTS CONNECT, DStv Now

Spain: DAZN

Sri Lanka: MTV India

Sudan: beIN SPORTS CONNECT, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

Tanzania: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

Uganda: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

UK: Premier Sports 1, Premier Player HD, LaLigaTV

United States: ESPN+

Zambia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1

Zimbabwe: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now