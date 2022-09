Villarreal and Sevilla will clash at Estadi Ciutat de Valencia in Matchday 6 of the 2022-2023 La Liga. Read here to find out the starting time of the game and how to watch it or live stream free in different parts of the world.

Villarreal and Sevilla will face off in one of the most attractive duels in Matchday 6 of 2022-2023 La Liga. The game will be played at Estadi Ciutat de Valencia on Sunday, September 18, 2022. At the moment, Villarreal are not playing their home games at Estadio de la Ceramica because that stadium is under renovation. Here you can find the kickoff time and how to watch it or live stream online free in your country. In the US, you can enjoy the game in fuboTV (7-day free trial).

Villarreal are having a great start of 2022-2023 La Liga with 10 points after five games and fighting for European positions. Still, Unai Emery's team come from a tough 1-0 loss against Betis and they will try to bounce back meeting another rival from Andalucia: Sevilla. Also, the famous Yellow Submarine has been perfect in the 2022-2023 Europa League and last Thursday defeated Hapoel Be'er Sheva (2-1) in Israel.

This season, Sevilla is one of the biggest disappointments in Spain and Julen Lopetegui could be facing his last chance as manager of the team. After five matches in 2022-2023 La Liga, the club only has 4 points and is surprinsingly close to the relegation zone in the table. Furthermore, the 2022-2023 Champions League hasn't been spectacular either after a 4-0 loss to Manchester City and a draw at Copenhagen (0-0).

Villarreal vs Sevilla: Kick-Off Time

Villarreal vs Sevilla: TV Channel and Live Streaming

