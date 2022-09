The US Open Tennis Championship has a long and rich history behind. Here, find out all the US Open both Singles and Doubles champions by year.

The 2022 US Open Tennis Championship is coming to an end. So, the USTA will crown a new champion for both the Men's and Women's Singles tournament. This because both Daniil Medvedev and Emma Raducanu as the reigning champions were eliminated at the Billie Jean King Tennis Center.

For the Association of Tennis Professional, the last four men's singles players are Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Frances Tiafoe and Karen Kachanov. Between these players, not only there will be a new champion, but it will be their first-ever Grand Slam tournament for either of them.

Whereas for the Women's Tennis Assocation, the last four women's singles players are Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, and Caroline Garcia. In the same case as the men's singles, these four women haven't clinched a Grand Slam title before, so, there will be two brand new US Open winners for this year.

US Open Singles Champions: List by year (Open Era)

The US Open tournament has been played since 1887. However, this is list is composed by both the Men's and Women's Singles winners from 1968, where it started as the Open Era in professional tennis. Since then, Jimmy Connors, Pete Sampras, and Roger Federer have won the most US Open titles with five each of them.

For the Women's division, since the Open Era started, only two players have won most titles. These players are Chris Evert, and Serena Williams. Both players have won six US Open titles. Currently, there are no other woman player with more than 2 titles in the US Open. Naomi Osaka is the current player with most titles at the New York's Grand Slam.

US Open Men's Singles Champions: List by year

Year Champion 1968 Arthur Ashe 1969 Rod Laver 1970 Ken Rosewall 1971 Stan Smith 1972 Illie Nastase 1973 John Newcombe 1974 Jimmy Connors 1975 Manuel Orantes 1976 Jimmy Connors 1977 Guillermo Vilas 1978 Jimmy Connors 1979 John McEnroe 1980 John McEnroe 1981 John McEnroe 1982 Jimmy Connors 1983 Jimmy Connors 1984 John McEnroe 1985 Ivan Lendl 1986 Ivan Lendl 1987 Ivan Lendl 1988 Mats Wilander 1989 Boris Becker 1990 Pete Sampras 1991 Stefan Edberg 1992 Stefan Edberg 1993 Pete Sampras 1994 Andre Agassi 1995 Pete Sampras 1996 Pete Sampras 1997 Patrick Rafter 1998 Patrick Rafter 1999 Andre Agassi 2000 Marat Safin 2001 Lleyton Hewitt 2002 Pete Sampras 2003 Andy Roddick 2004 Roger Federer 2005 Roger Federer 2006 Roger Federer 2007 Roger Federer 2008 Roger Federer 2009 Juan Martin del Potro 2010 Rafael Nadal 2011 Novak Djokovic 2012 Andy Murray 2013 Rafael Nadal 2014 Marin Cilic 2015 Novak Djokovic 2016 Stan Wawrinka 2017 Rafael Nadal 2018 Novak Djokovic 2019 Rafael Nadal 2020 Dominic Thiem 2021 Daniil Medvedev 2022

US Open Women's Singles Champions: List by year

Year Champion 1968 Virgina Wade 1969 Margaret Court 1970 Margaret Court 1971 Billie Jean King 1972 Billie Jean King 1973 Margaret Court 1974 Billie Jean King 1975 Chris Evert 1976 Chris Evert 1977 Chris Evert 1978 Chris Evert 1979 Tracy Austin 1980 Chris Evert 1981 Tracy Austin 1982 Chris Evert 1983 Martina Navratilova 1984 Martina Navratilova 1985 Hana Mandlikova 1986 Martina Navratilova 1987 Martina Navratilova 1988 Steffi Graf 1989 Steffi Graf 1990 Gabriela Sabatini 1991 Monica Seles 1992 Monica Seles 1993 Steffi Graf 1994 Arantxa Sánchez Vicario 1995 Steffi Graf 1996 Steffi Graf 1997 Martina Hingis 1998 Lindsay Davenport 1999 Serena Williams 2000 Venus Williams 2001 Venus Williams 2002 Serena Williams 2003 Justine Henin 2004 Svetlana Kuznetsova 2005 Kim Clijsters 2006 Maria Sharapova 2007 Justine Henin 2008 Serena Williams 2009 Kim Clijsters 2010 Kim Clijsters 2011 Samantha Stosur 2012 Serena Williams 2013 Serena Williams 2014 Serena Williams 2015 Flavia Pennetta 2016 Angelique Kerber 2017 Sloane Stephens 2018 Naomi Osaka 2019 Bianca Andreescu 2020 Naomi Osaka 2021 Emma Raducanu 2022

US Open Doubles Champions: List by year (Open Era)

US Open Men's Doubles Champions: List by year

Year Champions 1968 Bob Lutz/Stan Smith 1969 Ken Rosewall/Fred Stolle 1970 Pierre Barthes/Nikola Pilic 1971 John Newcombe/Roger Taylor 1972 Cliff Drysdale/Roger Taylor 1973 Owen Davidson/John Newcombe 1974 Bob Lutz/Stan Smith 1975 Jimmy Connors/Illie Nastase 1976 Tom Okker/Marty Riessen 1977 Bob Hewitt/Frew McMillan 1978 Bob Lutz/Stan Smith 1979 Peter Fleming/John McEnroe 1980 Bob Lutz/Stan Smith 1981 Peter Fleming/John McEnroe 1982 Kevin Curren/Steve Denton 1983 Peter Fleming/John McEnroe 1984 John Fitzgerald/Tomas Smid 1985 Ken Flach/Robert Seguso 1986 Andres Gomez/Slobodan Zivojinovic 1987 Stefan Edberg/Anders Jarryd 1988 Sergio Casal/Emilio Sanchez 1989 John McEnroe/Mark Woodforde 1990 Pieter Aldrich/Danie Visser 1991 John Fitzgerald/Anders Jarryd 1992 Jim Grabb/Richey Reneberg 1993 Ken Flach/Rick Leach 1994 Jacco Eltingh/Paul Haarhuis 1995 Todd Woodbridge/Mark Woodforde 1996 Todd Woodbridge/Mark Woodforde 1997 Yevgeny Kafelnikov/Daniel Vacek 1998 Sandon Stolle/Cyril Suk 1999 Sebastien Lareau/Alex O'Brien 2000 Lleyton Hewitt/Max Mirnyi 2001 Wayne Black/Kevin Ullyett 2002 Mahesh Bhupathi/Max Mirnyi 2003 Jonas Bjorkman/Todd Woodbridge 2004 Mark Knowles/Daniel Nestor 2005 Bob Bryan/Mike Bryan 2006 Martin Damm/Leander Paes 2007 Simon Aspelin/Julian Knowle 2008 Bob Bryan/Mike Bryan 2009 Lukas Dlouhy/Leander Paes 2010 Bob Bryan/Mike Bryan 2011 Jurgen Melzer/Philipp Petzchner 2012 Boby Bryan/Mike Bryan 2013 Leander Paes/Radek Stepanek 2014 Bob Bryan/Mike Bryan 2015 Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut 2016 Jamie Murray/Bruno Soares 2017 Jean-Julien Rojer/Horia Tecau 2018 Mike Bryan/Jack Sock 2019 Juan Sebastian Cabal/Robert Farah 2020 Mate Pavic/Bruno Soares 2021 Rajeev Ram/Joe Salisbury 2022

US Open Women's Doubles Champions: List by year

Year Champion 1968 Maria Bueno/Margaret Court 1969 Francoise Durr/Darlene Hard 1970 Margaret Court/Judy Tegart-Dalton 1971 Rosemary Casals/Judy Tegart-Dalton 1972 Francoise Durr/Betty Stove 1973 Margaret Court/Virginia Wade 1974 Rosemary Casals/Billie Jean King 1975 Margaret Court/Virginia Wade 1976 Delina Boshoff/Ilana Kloss 1977 Martina Navratilova/Betty Stove 1978 Billie Jean King/Martina Navratilova 1979 Betty Stove/Wendy Turnbull 1980 Billie Jean King/Martina Navratilova 1981 Kathy Jordan/Anne Smith 1982 Rosemary Casals/Wendy Turnbull 1983 Martina Navratilova/Pam Shriver 1984 Martina Navratilova/Pam Shriver 1985 Claudia Kohde-Kilsch/Helena Sukova 1986 Martina Navratilova/Pam Shriver 1987 Martina Navratilova/Pam Shriver 1988 Gigi Fernandez/Robin White 1989 Hana Mandlikova/Martina Navratilova 1990 Gigi Fernandez/Martina Navratilova 1991 Pam Shriver/Natalia Zvereva 1992 Gigi Fernandez/Natalia Zvereva 1993 Arantxa Sanchez Vicario/Helena Sukova 1994 Jana Novotna/Arantxa Sanchez Vicario 1995 Gigi Fernandez/Natalia Zvereva 1996 Gigi Fernandez/Natalia Zvereva 1997 Lindsay Davenport/Jana Novotna 1998 Martina Hingis/Jana Novotna 1999 Serena Williams/Venus Williams 2000 Julie Halard-Decugis Ai Sugiyama 2001 Lisa Raymond/Rennae Stubbs 2002 Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez 2003 Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez 2004 Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez 2005 Lisa Raymond/Samantha Stosur 2006 Nathalie Dechy/Vera Zvonareva 2007 Nathalie Dechy/Dinara Safina 2008 Cara Black/Liezel Huber 2009 Serena Williams/Venus Williams 2010 Vania King/Yaroslava Shvedova 2011 Liezel Huber/Lisa Raymond 2012 Sara Errani/Roberta Vinci 2013 Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka 2014 Ekatrina Makarova/Elena Vesnina 2015 Martina Hingis/Sania Mirza 2016 Bethanie Mattek-Sands/Lucie Safarova 2017 Chang Yung-jan/Martina Hingis 2018 Ashleigh Barty/CoCo Vandeweghe 2019 Elise Mertens/Aryna Sabalenka 2020 Laura Siegemund/Vera Zvonareva 2021 Samantha Stosur/Zhang Shuai 2022

