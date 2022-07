The Wimbledon Championships is the oldest tennis tournament as well as the most prestigious. Check out the complete list of The Championships' female, male and double winners.

The Wimbledon Championships has one of the most gigantic history archives of all sports. The first ever Men's Singles tournament was held in 1877, while the Women's Singles division was added for the 1884 edition. Among those iconic players are Helen Wills Moody and William Renshaw when the tournament was in his Amateur Era.

Then, since 1968, the tournament faced major changes to become of the most prestigious tournaments in the tennis world. This era is named the Open Era, in which Martina Navratilova has most titles for the Women's singles division while Roger Federer is the champion with most titles for the Men's Singles division.

In addition, right below are the list of Wimbledon Championships' winner of Men's Doubles and Women's doubles. This last category was introduced for the 1913 edition. Although, there are five more categories for this tournament such as mixed doubles, juniors and wheelchairs, those being the most notables.

Wimbledon winners' list: Women's Singles

The Wimbledon Championships winner list for the Women's Singles division comprehends the two main eras of the All England Tournament. This means, the Amateur Era mostly dominanted by UK's tennis players, and the Open Era in which players from all over the world could play in the tournament.

Amateur Era

Year Champion Country Runners-up Country 1884 Maud Watson United Kingdom Lilian Watson United Kingdom 1885 Maud Watson United Kingdom Blanche Bingley United Kingdom 1886 Blanche Bingley United Kingdom Maud Watson United Kingdom 1887 Lottie Dod United Kingdom Blanche Bingley United Kingdom 1888 Lottie Dod United Kingdom Blanche Hillyard United Kingdom 1889 Blanche Hillyard United Kingdom Lena Rice United Kingdom 1890 Lena Rice United Kingdom May Jacks United Kingdom 1891 Lottie Dod United Kingdom Blanche Hillyard United Kingdom 1892 Lottie Dod United Kingdom Blanche Hillyard United Kingdom 1893 Lottie Dod United Kingdom Blanche Hillyard United Kingdom 1894 Blanche Hillyard United Kingdom Edith Austin United Kingdom 1895 Charlotte Cooper United Kingdom Helen Jackson United Kingdom 1896 Charlotte Cooper United Kingdom Alice Pickering United Kingdom 1897 Blanche Hillyard United Kingdom Charlotte Cooper United Kingdom 1898 Charlotte Cooper United Kingdom Louisa Martin United Kingdom 1899 Blanche Hillyard United Kingdom Charlotte Cooper United Kingdom 1900 Blanche Hillyard United Kingdom Charlotte Cooper United Kingdom 1901 Charlotte Sterry United Kingdom Blanche Hillyard United Kingdom 1902 Muriel Robb United Kingdom Charlotte Sterry United Kingdom 1903 Dorothea Douglass United Kingdom Ether Larcombe United Kingdom 1904 Dorothea Douglass United Kingdom Charlotte Sterry United Kingdom 1905 May Sutton USA Dorothea Douglass United Kingdom 1906 Dorothea Douglass United Kingdom May Sutton USA 1907 May Sutton USA Dorothea Lambert Chambers United Kingdom 1908 Charlotte Sterry United Kingdom Agnes Morton United Kingdom 1909 Dora Boothby United Kingdom Agnes Morton United Kingdom 1910 Dorothea Lambert Chambers United Kingdom Dora Boothby United Kingdom 1911 Dorothea Lambert Chambers United Kingdom Dora Boothby United Kingdom 1912 Ethel Larcombe United Kingdom Charlotte Sterry United Kingdom 1913 Dorothea Lambert Chambers United Kingdom Winifred McNair United Kingdom 1914 Dorothea Lambert Chambers United Kingdom Ether Larcombe United Kingdom 1919 Suzanne Lenglen France Dorothea Lambert Chambers United Kingdom 1920 Suzanne Lenglen France Dorothea Lambert Chambers United Kingdom 1921 Suzanne Lenglen France Elizabeth Ryan USA 1922 Suzanne Lenglen France Molla Mallory USA 1923 Suzanne Lenglen France Kitty McKane United Kingdom 1924 Kitty McKane United Kingdom Helen Wills USA 1925 Suzanne Lenglen France Joan Fry United Kingdom 1926 Kitty Godfree United Kingdom Lili Alvarez Spain 1927 Helen Wills USA Lili Alvarez Spain 1928 Helen Wills USA Lili Alvarez Spain 1929 Helen Wills USA Helen Jacobs USA 1930 Helen Moody USA Elizabeth Ryan USA 1931 Cilly Aussem Germany Hilde Krahwinkel Germany 1932 Helen Moody USA Helen Jacobs USA 1933 Helen Moody USA Dorothy Round United Kingdom 1934 Dorothy Round United Kingdom Helen Jacobs USA 1935 Helen Moody USA Helen Jacobs USA 1936 Helen Jacobs USA Hilde Sperling Denmark 1937 Dorothy Round United Kingdom Jadwiga Jedrzejowska Poland 1938 Helen Moody USA Helen Jacobs USA 1939 Alice Marble USA Kay Stammers United Kingdom 1946 Pauline Betz USA Louise Brough USA 1947 Margaret Osborne USA Doris Hart USA 1948 Louise Brough USA Doris Hart USA 1949 Louise Brough USA Margaret duPont USA 1950 Louise Brough USA Margaret duPont USA 1951 Doris Hart USA Shirley Fry USA 1952 Maureen Connolly USA Louise Brough USA 1953 Maureen Connolly USA Doris Hart USA 1954 Maureen Connolly USA Louise Brough USA 1955 Louise Brough USA Beverly Fleitz USA 1956 Shirley Fry USA Angela Buxton United Kingdom 1957 Althea Gibson USA Darlene Hard USA 1958 Althea Gibson USA Angela Mortimer United Kingdom 1959 Maria Bueno Brazil Darlene Hard USA 1960 Maria Bueno Brazil Sandra Reynolds South Africa 1961 Angela Mortimer United Kingdom Christine Truman United Kingdom 1962 Karen Susman USA Vera Sukova Czechoslovakia 1963 Margaret Smith Australia Billie Jean Moffitt USA 1964 Maria Bueno Brazil Margaret Smith Australia 1965 Margaret Smith Australia Maria Bueno Brazil 1966 Billie Jean King USA Maria Bueno Brazil 1967 Billie Jean King USA Ann Jones United Kingdom

Open Era

Year Champion Country Runners-up Country 1968 Billie Jean King USA Judy Tegart Australia 1969 Ann Jones United Kingdom Billie Jean King USA 1970 Margaret Court Australia Billie Jean King USA 1971 Evonne Goolagong Australia Margaret Court Austrlia 1972 Billie Jean King USA Evonne Goolagong Australia 1973 Billie Jean King USA Chris Evert USA 1974 Chris Evert USA Olga Morozova URSS 1975 Billie Jean King USA Evonne Goolagong Australia 1976 Chris Evert USA Evonne Goolagong Australia 1977 Virgina Wade United Kingdom Betty Stove Netherlands 1978 Martina Navratilova USA Chris Evert USA 1979 Martina Navratilova USA Chris Evert USA 1980 Evonne Goolagong Australia Chris Evert USA 1981 Chris Evert USA Hana Mandlikova Czechoslovakia 1982 Martina Navratilova USA Chris Evert USA 1983 Martina Navratilova USA Andrea Jaeger USA 1984 Martina Navratilova USA Chris Evert USA 1985 Martina Navratilova USA Chris Evert USA 1986 Martina Navratilova USA Hana Mandlikova Czechoslovakia 1987 Martina Navratilova USA Steffi Graff West Germany 1988 Steffi Graff West Germany Martina Navratilova USA 1989 Steffi Graff West Germany Martina Navratilova USA 1990 Martina Navratilova USA Zina Garrison USA 1991 Steffi Graff Germany Gabriela Sabatini Argentina 1992 Steffi Graff Germany Monica Seles Serbia and Montenegro 1993 Steffi Graff Germany Jana Novotna Czech Republic 1994 Conchita Martinez Spain Martina Navratilova USA 1995 Steffi Graff Germany Arantxa Sanchez Vicario Spain 1996 Steffi Graff Germany Arantxa Sanchez Vicario Spain 1997 Martina Hingis Switzerland Jana Novotna Czech Republic 1998 Jana Novotna Czech Republic Nathalie Tauziat France 1999 Lindsay Davenport USA Steffi Graff Germany 2000 Venus Williams USA Lindsay Davenport USA 2001 Venus Williams USA Justine Henin Belgium 2002 Serena Williams USA Venus Williams USA 2003 Serena Williams USA Venus Williams USA 2004 Maria Sharapova Russia Serena Williams USA 2005 Venus Williams USA Lindsay Davenport USA 2006 Amelie Mauresmo France Justine Henin Belgium 2007 Venus Williams USA Marion Bartoli France 2008 Venus Williams USA Serena Williams USA 2009 Serena Williams USA Venus Williams USA 2010 Serena Williams USA Vera Zvonareva Russia 2011 Petra Kvitova Czech Republic Maria Sharapova Russia 2012 Serena Williams USA Agnieszka Radwanska Poland 2013 Marion Bartoli France Sabine Lisicki Germany 2014 Petra Kvitova Czech Republic Eugenie Bouchard Canada 2015 Serena Williams USA Garbiñe Muguruza Spain 2016 Serena Williams USA Angelique Kerber Germany 2017 Garbiñe Muguruza Spain Venus Williams USA 2018 Angelique Kerber Germany Serena Williams USA 2019 Simona Halep Roumania Serena Williams USA 2020 - - - - 2021 Ashleigh Barty Australia Karolina Pliskova Czech Republic 2022

Wimbledon winners' list: Men's Singles

The Wimbledon Championships winner list for the Men's Singles division comprehends the two main eras of the All England Tournament. In other words, the Amateur Era mostly dominanted by UK's tennis players, and the Open Era in which players from all over the world could play in the tournament.

Amateur Era

Year Champion Country Runners-up Country 1877 Spencer Gore United Kingdom William Marshall United Kingdom 1878 Frank Hadow United Kingdom Spencer Gore United Kingdom 1879 John Hartley United Kingdom Verte St. Leger Goold United Kingdom 1880 John Hartley United Kingdom Herbert Lawford United Kingdom 1881 William Renshaw United Kingdom John Hartley United Kingdom 1882 William Renshaw United Kingdom Ernest Renshaw United Kingdom 1883 William Renshaw United Kingdom Ernest Renshaw United Kingdom 1884 William Renshaw United Kingdom Herbert Lawford United Kingdom 1885 William Renshaw United Kingdom Herbert Lawford United Kingdom 1886 William Renshaw United Kingdom Herbert Lawford United Kingdom 1887 Herbert Lawford United Kingdom Ernest Renshaw United Kingdom 1888 Ernest Renshaw United Kingdom Herbert Lawford United Kingdom 1889 William Renshaw United Kingdom Ernest Renshaw United Kingdom 1890 Willoughby Hamilton United Kingdom William Renshaw United Kingdom 1891 Wilfred Baddeley United Kingdom Joshua Pim United Kingdom 1892 Wilfred Baddeley United Kingdom Joshua Pim United Kingdom 1893 Joshua Pim United Kingdom Wilfred Baddeley United Kingdom 1894 Joshua Pim United Kingdom Wilfred Baddeley United Kingdom 1895 Wilfred Baddeley United Kingdom Wilberforce Eaves United Kingdom 1896 Harold Mahony United Kingdom Wilfred Baddeley United Kingdom 1897 Reginald Doherty United Kingdom Harold Mahony United Kingdom 1898 Reginald Doherty United Kingdom Laurence Doherty United Kingdom 1899 Reginald Doherty United Kingdom Arthur Gore United Kingdom 1900 Reginald Doherty United Kingdom Sydney Smith United Kingdom 1901 Arthur Gore United Kingdom Reginal Doherty United Kingdom 1902 Laurence Doherty United Kingdom Arthur Gore United Kingdom 1903 Laurence Doherty United Kingdom Frank Riseley United Kingdom 1904 Laurence Doherty United Kingdom Frank Riseley United Kingdom 1905 Laurence Doherty United Kingdom Norman Brookes Australia 1906 Laurence Doherty United Kingdom Frank Riseley United Kingdom 1907 Norman Brookes Australia Arthur Gore United Kingdom 1908 Arthur Gore United Kingdom Herbert Roper Barrett United Kingdom 1909 Arthur Gore United Kingdom Major Ritchie United Kingdom 1910 Anthony Wilding New Zealand Arthur Gore United Kingdom 1911 Anthony Wilding New Zealand Herbert Roper Barrett United Kingdom 1912 Anthony Wilding New Zealand Arthur Gore United Kingdom 1913 Anthony Wilding New Zealand Maurice McLoughlin USA 1914 Norman Brookes New Zealand Anthony Wilding New Zealand 1919 Gerald Patterson Australia Norman Brookes Australia 1920 Bill Tilden USA Gerald Patterson Australia 1921 Bill Tilden USA Brian Norton South Africa 1922 Gerald Patterson Australia Randolph Lycett United Kingdom 1923 Bill Johnston USA Francis Hunter USA 1924 Jean Borotra France Rene Lacoste France 1925 Rene Lacoste France Jean Borotra France 1926 Jean Borotra France Howard Kinsey USA 1927 Henri Cochet France Jean Borotra France 1928 Rene Lacoste France Henri Cochet France 1929 Henri Cochet France Jean Borotra France 1930 Bill Tilden USA Wilmer Allison USA 1931 Sidney Wood USA Frank Shields USA 1932 Ellsworth Vines USA Bunny Austin United Kingdom 1933 Jack Crawford Australia Ellsworth Vines USA 1934 Fred Perry United Kingdom Jack Crawford Australia 1935 Fred Perry United Kingdom Gottfried von Cramm Germany 1936 Fred Perry United Kingdom Gottfried von Cramm Germany 1937 Don Budge USA Gottfried von Cramm Germany 1938 Don Budge USA Bunny Austin United Kingdom 1939 Bobby Rings USA Elwood Cooke USA 1946 Yvon Petra France Geoff Brown Australia 1947 Jack Kramer USA Tom Brown USA 1948 Bob Falkenburg USA John Bromwich Australia 1949 Ted Schroeder USA Jaroslav Drobny Czechoslovakia 1950 Budge Patty USA Frank Sedgman Australia 1951 Dick Savitt USA Ken McGregor Australia 1952 Frank Sedgman Australia Jaroslav Drobny Egypt 1953 Vic Seixas USA Kurt Nielsen Denmark 1954 Jaroslav Drobny Egypt Ken Rosewall Australia 1955 Tony Trabert USA Kurt Nielsen Denmark 1956 Lew Hoad Australia Ken Rosewall Australia 1957 Lew Hoad Australia Ashley Cooper Australia 1958 Ashley Cooper Australia Neale Fraser Australia 1959 Alex Olmedo USA Rod Laver Australia 1960 Neale Fraser Australia Rod Laver Australia 1961 Rod Laver Australia Chuck McKinley USA 1962 Rod Laver Australia Martin Mulligan Australia 1963 Chuck McKinley USA Fred Stolle Australia 1964 Roy Emerson Australia Fred Stolle Australia 1965 Roy Emerson Australia Fred Stolle Australia 1966 Manuel Santana Spain Dennis Ralston USA 1967 John Newcombe Australia Wilhelm Bungert West Germany

Open Era

Year Champion Country Runners-up Country 1968 Australia Rod Laver Australia Tony Roche 1969 Australia Rod Laver Australia John Newcombe 1970 Australia John Newcombe Australia Ken Rosewall 1971 USA John Newcombe USA Stan Smith 1972 Czechoslovakia Stan Smith Roumania Illie Nastase 1973 USA Jan Kodes URSS Alex Metreveli 1974 USA Jimmy Connors Australia Ken Rosewall 1975 Sweden Arthur Ashe USA Jimmy Connors 1976 Sweden Bjorn Borg Roumania Illie Nastase 1977 Sweden Bjorn Borg USA Jimmy Connors 1978 Sweden Bjorn Borg USA Jimmy Connors 1979 Sweden Bjorn Borg USA Roscoe Tanner 1980 Sweden Bjorn Borg USA John McEnroe 1981 USA John McEnroe Sweden Bjorn Borg 1982 USA Jimmy Connors USA John McEnroe 1983 USA John McEnroe New Zealand Chris Lewis 1984 USA John McEnroe USA Jimmy Connors 1985 West Germany Boris Becker USA Kevin Curren 1986 West Germany Boris Becker Czechoslovakia Ivan Lendl 1987 Australia Pat Cash Czechoslovakia Ivan Lendl 1988 Sweden Stefan Edberg West Germany Boris Becker 1989 West Germany Boris Becker Sweden Stefan Edberg 1990 Sweden Stefan Edberg West Germany Boris Becker 1991 Germany Michael Stich Germany Boris Becker 1992 USA Andre Agassi Croatia Goran Ivanisevic 1993 USA Pete Sampras USA Jim Courier 1994 USA Pete Sampras Croatia Goran Ivanisevic 1995 USA Pete Sampras Germany Boris Becker 1996 Netherlands Richard Krajicek USA MaliVai Washington 1997 USA Pete Sampras France Cedric Pioline 1998 USA Pete Sampras Croatia Goran Ivanisevic 1999 USA Pete Sampras USA Andre Agassi 2000 USA Pete Sampras Australia Patrick Rafter 2001 Croatia Goran Ivanisevic Australia Patrick Rafter 2002 Australia Lleyton Hewitt Argentina David Nalbandian 2003 Switzerland Roger Federer Australia Mark Philippoussis 2004 Switzerland Roger Federer USA Andy Roddick 2005 Switzerland Roger Federer USA Andy Roddick 2006 Switzerland Roger Federer Spain Rafael Nadal 2007 Switzerland Roger Federer Spain Rafael Nadal 2008 Spain Rafael Nadal Switzerland Roger Federer 2009 Switzerland Roger Federer USA Andy Roddick 2010 Spain Rafael Nadal Czech Republic Tomas Berdych 2011 Serbia Novak Djokovic Spain Rafael Nadal 2012 Switzerland Roger Federer United Kingdom Andy Murray 2013 United Kingdom Andy Murray Serbia Novak Djokovic 2014 Serbia Novak Djokovic Switzerland Roger Federer 2015 Serbia Novak Djokovic Switzerland Roger Federer 2016 United Kingdom Andy Murray Canada Milos Raonic 2017 Switzerland Roger Federer Croatia Marin Cilic 2018 Serbia Novak Djokovic South Africa Kevin Anderson 2019 Serbia Novak Djokovic Switzerland Roger Federer 2020 - - - - 2021 Serbia Novak Djokovic Italy Matteo Berrettini 2022

Wimbledon winners list: Men's Doubles

Open Era

Year Champions Runners-up 1968 John Newcombe/Tony Roche Ken Rosewall/Fred Stolle 1969 John Newcombe/Tony Roche Tom Okker/Marty Rieseen 1970 John Newcombe/Tony Roche Ken Rosewall/Fred Stolle 1971 Roy Emerson/Rod Laver Arthur Ashe/Dennis Ralston 1972 Bob Hewitt/Fred McMillan Stan Smith/Erik van Dillen 1973 Jimmy Connors/Illie Nastase John Cooper/Neale Fraser 1974 John Newcombe/Tony Roche Bob Lutz/Stan Smith 1975 Vitas Gerulaitis/Sandy Mayer Colin Dowdeswell/Allan Stone 1976 Brian Gottfried/Raul Ramirez Ross Case/Geoff Masters 1977 Ross Case/Geoff Masters John Alexander/Phil Dent 1978 Bob Hewitt/Frew McMillan Peter Fleming/John McEnroe 1979 Peter Fleming/John McEnroe Brian Gottfried/Raul Ramirez 1980 Peter McNamara/Paul McNamee Bob Lutz/ Stan Smith 1981 Peter Fleming/John McEnroe Bob Lutz/ Stan Smith 1982 Peter McNamara/Paul McNamee Peter Fleming/John McEnroe 1983 Peter Fleming/John McEnroe Pat Cash/Paul McNamee 1984 Peter Fleming/John McEnroe Patrick Cash/John Fitzgerald 1985 Heinz Gunthardt/Balazs Taroczy Patrick Cash/Paul McNamee 1986 Joakim Nystrom/Mats Wilander Gary Donnelly/Peter Fleming 1987 Ken Flach/Robert Seguso Sergio Casal/Emilio Sanchez 1988 Ken Flach/Robert Seguso John Fitzgerald/Anders Jarryd 1989 John Fitzgerald/Anders Jarryd Rick Leach/Jim Pugh 1990 Rick Leach/Jim Pugh Pieter Aldrich/Danie Visser 1991 John Fitzgerald/Anders Jarryd Javier Frana/Leonardo Lavalle 1992 John McEnroe/Michael Stich Jim Grabb/Richey Reneberg 1993 Todd Woodbrigde/Mark Woodbridge Grant Connell/Patrick Galbraith 1994 Todd Woodbrigde/Mark Woodbridge Grant Connell/Patrick Galbraith 1995 Todd Woodbrigde/Mark Woodbridge Rick Leach/Scott Melville 1996 Todd Woodbrigde/Mark Woodbridge Byron Black/Grant Connell 1997 Todd Woodbrigde/Mark Woodbridge Jacco Eltingh/Paul Haarhuis 1998 Jacco Eltingh/Paul Haarhuis Todd Woodbrigde/Mark Woodbridge 1999 Mahesh Bhupathi/Leander Paes Paul Haarhuis/Jared Palmer 2000 Todd Woodbrigde/Mark Woodbridge Paul Haarhuis/Sandon Stolle 2001 Donald Johnson/Jared Palmer Jiri Novak/David Rikl 2002 Jonas Bjorkman/Todd Woodbrigde Mark Knowles/Daniel Nestor 2003 Jonas Bjorkman/Todd Woodbrigde Mahesh Bhupathi/Max Mirnyi 2004 Jonas Bjorkman/Todd Woodbrigde Julian Knwole/Nenad Zimonjic 2005 Stephen Huss/ Wesley Moodie Bob Bryan/Mike Bryan 2006 Bob Bryan/Mike Bryan Fabrice Santoro/Nenad Zimonjic 2007 Arnaud Clement/Michael Llorda Bob Bryan/Mike Bryan 2008 Daniel Nestor/Nenad Zimonjic Jonas Bjorkman/Kevin Ullyett 2009 Daniel Nestor/Nenad Zimonjic Bob Bryan/Mike Bryan 2010 Jurgen Melzer/Phillipp Petzschner Robert Lindstedt/Horia Tecau 2011 Bob Bryan/Mike Bryan Robert Lindstedt/Horia Tecau 2012 Jonathan Marray/Frederick Nielsen Robert Lindstedt/Horia Tecau 2013 Bob Bryan/Mike Bryan Ivan Dodig/Marcelo Melo 2014 Vasek Pospisil/Jack Sock Bob Bryan/Mike Bryan 2015 Jean-Julien Rojer/Horia Tecau Jamie Murray/John Peers 2016 Pierre-Hugues Herbert/ Nicolas Mahut Julien Benneteau/Edouard Roger-Vasselin 2017 Lukasz Kubot/Marcelo Melo Oliver Mararch/Mate Pavic 2018 Mike Bryan/Jack Sock Raven Klaasen/Michael Venus 2019 Juan Sebastian Cabal/Robert Farah Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin 2020 - - 2021 Nikola Mektic/Mate Pavic Marcel Granollers/Horacio Zeballos 2022

Wimbledon winners' list: Women's Doubles

Open Era