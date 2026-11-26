Beşiktaş y Hapoel se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Batumi Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Beşiktaş recibe a Hapoel este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Batumi Arena. Beşiktaş viene de caer 2-3 ante Celtic y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Hapoel viene de caer 0-2 ante OFI Crete y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Beşiktaş y Hapoel

Beşiktaş (4-3-3): Alexander Nuebel, Amir Murillo, Taylan Bulut, Emirhan Topçu, Ridvan Yilmaz, Junior Olaïtan, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakili, Dušan Vlahović, Leandro Trossard. DT: Vincenzo Italiano.

Hapoel (4-3-3): Marco Wolff, Guy Mizrahi, Djibril Diop, Idan Nachmias, Matan Baltaxa, Forson Amankwah, Niv Yehoshua, Zahi Ahmed, Mohammed Abu Rumi, Adrián Ugarriza, Yonas Malede. DT: Ran Kozuch.

Bajas y ausentes de Beşiktaş y Hapoel

Beşiktaş:

Ümit Akdağ (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Hapoel:

Dario Zuparic (ausencia; vuelve en 1 fecha)

La previa de Beşiktaş y Hapoel: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España

11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España Estadio: Batumi Arena

Batumi Arena Historial: 2 cruces — Beşiktaş ganó 2, Hapoel ganó 0 y empataron 0

2 cruces — Beşiktaş ganó 2, Hapoel ganó 0 y empataron 0 Último antecedente: 23/02/2017: Beşiktaş 2-1 Hapoel

23/02/2017: Beşiktaş 2-1 Hapoel Próximo partido de Beşiktaş: vs. Leverkusen, jueves 10 de diciembre

vs. Leverkusen, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Hapoel: vs. Juventus, jueves 10 de diciembre