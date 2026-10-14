Alineaciones de Zagreb y Anderlecht por la Europa League: formaciones probables

Se viene Zagreb vs. Anderlecht este jueves 15 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Zagreb y Anderlecht
Zagreb viene de empatar 0-0 con Hapoel.
Anderlecht viene de caer 1-2 ante Lyon.
Las alineaciones de Zagreb y Anderlecht
Zagreb (4-3-3): Dominik Kotarski, Bruno Goda, Scott McKenna, Sergi Domínguez, Niko Galešić, Lukas Kačavenda, Luka Stojković, Josip Mišić, Mislav Oršić, Mateo Lisica, Dion Beljo. DT: Mario Kovačević.
Anderlecht (4-4-2): Colin Coosemans, Ludwig Augustinsson, Léo Pétrot, Andrew Omobamidele, Ali Maamar, Marten Winkler, Lukáš Ambros, Oliver Antman, Marco Kana, Danylo Sikan, Tawfik Bentayeb. DT: Vítor Bruno.
Suplentes de Zagreb: Arbër Hoxha, Danijel Zagorac, Kirill Kravtsov, Stjepan Radeljić, Daniel Rodriguez, Miha Zajc, Smail Prevljak, Luka Ivanušec, Matteo Perez Vinlof, Iker Almena, Moris Valinčić, Noa Mikić, Ivan Filipović.
Suplentes de Anderlecht: Thelo Aasgaard, Mihajlo Cvetković, Amane Romeo, Enric Llansana, Oleg Reabciuk, Mario Stroeykens, Justin Heekeren, Kaïs Houdoussi Barry, Joshua Nga Kana, Tristan Degreef.
La previa de Zagreb y Anderlecht: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Historial: 4 cruces — Zagreb ganó 2, Anderlecht ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 13/12/2018: Zagreb 0-0 Anderlecht
- Próximo partido de Zagreb: vs. Nijmegen, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Anderlecht: vs. Jagiellonia, jueves 22 de octubre