Benfica, a los pies de Jhon Durán tras su gol en Europa League: “Es un ejemplo”

Benfica celebró el gol de Jhon Durán por todo lo alto. El colombiano dijo presente en el encuentro frente a Hearts de Escocia por las rondas previas de la Europa League. Se dio el gusto de anotar en una goleada por 6 a 1 en la ciudad de Lisboa y donde su entrenador le elogió por todo lo alto tras semanas de adaptación al gigante luso.

Jhon Durán se sumó a la goleada en el minuto 87 aprovechando un balón a la frontal del área. Su zurdazo fue celebrado por todo lo alto y supone su primer gol oficial con la camiseta del Benfica. Todo ello después de un verano marcado por las dudas alrededor de su futuro y una carrera que con solo 22 años busca ser relanzada. Su entrenador le elogió en conferencia de prensa.

“En la segunda parte no empezamos el partido tan bien. El rival cambió su estructura táctica, crecieron un poco en el partido. Los que entraron tardaron en entrar en ritmo e intensidad. Cuando conseguimos entrar en ritmo tuvimos buenos momentos. El gol de Durán es un ejemplo de ello, la buena reacción de Prestianni al perder la posesión y la forma en que remató”, palabras de Marco Silva para elogiar el rendimiento del delantero de la Selección Colombia antes del Mundial.

La victoria del Benfica les deja a un paso de disputar la próxima edición de la Europa League. Jhon Durán y compañía disputarán el partido de vuelta de la ronda previa frente a los escoceses el próximo 13 de agosto con una ventaja sideral en el marcador. 4 días antes tendrán el debut por el campeonato portugués de primera división frente al Académico de Viseu como local. Así será el inicio de la temporada para un delantero decidido a reconducir una carrera con muchos pasos en falso en el último tiempo.

Durán a deixar o nome no marcador 🇨🇴 pic.twitter.com/lAyokqwEAM — SL Benfica (@SLBenfica) August 6, 2026

El rendimiento de Jhon Durán también podría tener efectos en la próxima convocatoria de Colombia. Recordemos que el futbolista se quedó por fuera de la última edición de la Copa del Mundo por decisión técnica de Néstor Lorenzo. Se acercan los amistosos de la ventana de selecciones del mes de septiembre y con pocos delanteros anotando goles hasta la fecha producto de la ausencia de partidos oficiales en el panorama europeo.

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Jhon Durán se siente en un gigante

“Benfica es el mejor equipo de Portugal, estoy aquí para ganar. Agradecido con Dios por llegar a este equipo, soy una persona a la que le gusta ganar y ahora solo queda trabajar. Estoy muy contento”, declaraciones del delantero colombiano sobre los motivos que le llevaron a elegir a las Águilas como su siguiente destino.

Recordemos que Al-Nassr acordó con Benfica la cesión del futbolista por un período de 12 meses. Todo ello con una opción de compra incluida al final de dicho préstamo cercana a los 30 millones de euros. Es el precio que tendrá que pagar el gigante de Portugal para intentar quedarse con los servicios de Jhon Durán en caso de que este siga convenciendo en cuanto a goles se refiere.

Datos claves

Jhon Durán marcó su primer gol oficial con Benfica en la goleada por 6-1.

marcó su primer gol oficial con en la goleada por 6-1. 30 millones de euros es la opción de compra aproximada por Jhon Durán .

es la opción de compra aproximada por . 13 de agosto es el partido de vuelta de Jhon Durán en Europa League.