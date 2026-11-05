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Europa League

Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Hoffenheim por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace vs. HOFF, Europa League
Crystal Palace vs. HOFF, Europa League

Crystal Palace recibe a Hoffenheim este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park.

Crystal Palace llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Hoffenheim tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Crystal Palace perdió 0-2 como visitante ante Spurs en la fecha anterior. Crystal Palace está 15° en la tabla con 4 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Fulham.

En su último compromiso, Hoffenheim perdió 0-2 como visitante ante Bremen. El conjunto marcha 23° con 3 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Holstein.

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 14:45 hs
  • Colombia: 12:45 hs
  • Perú: 12:45 hs
  • Chile: 14:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Levski Sofia vs. JagielloniaJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Anderlecht vs. Red BullJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Real Sociedad vs. LyonJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Nijmegen vs. OmoniaJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Lillestroem vs. ViktoriaJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Sparta vs. BournemouthJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Milan vs. FerencvarosJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Torreense vs. AraratJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Hapoel vs. OFI CreteJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Sunderland vs. ZagrebJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Benfica vs. Lech PoznanJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Sturm Graz vs. NK CeljeJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Celta vs. Union Saint-GilloiseJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Celtic vs. BeşiktaşJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Leverkusen vs. MarseilleJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
AZ Alkmaar vs. JuventusJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
  • Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.
  • Hoffenheim suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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