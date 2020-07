Ante el partido de su vida: Javier Aguirre se mostró confiado en vencer al Real Madrid y salvarse del descenso

A falta de una sóla jornada para la finalización de La Liga 2019/20, el Leganés llega con serias chances de salvarse del descenso. Sin embargo, no será para nada fácil: deberá vencer al Real Madrid en el Estadio Municipal de Butarque y esperar que Celta de Vigo no derrote al Espanyol (ya descendido) en condición de visitante.

El que no pierde la fe es Javier Aguirre, técnico de los Pepineros, quien habló en conferencia de prensa de lo que se jugarán este domingo: "El Madrid es el Madrid de toda la vida. Tiene el gen ganador, el gen competitivo. Tienen esos retos que menciona la prensa de máximo goleador, el de las victorias seguidas. Y aunque hagan cambios jugarán futbolistas de primerísimo nivel. Además no terminan la temporada, continúan con la Champions. Ellos no se relajan nada, son el Madrid de toda la vida y me espero al mejor Madrid, esa es la verdad".

El Vasco, sufriendo los partidos de su equipo (Getty Images)

"Yo lo que está en nuestro alcance lo intentaremos, intentaremos ganar el partido porque es el único resultado que nos vale. Luego hay que esperar que el otro resultado nos favorezca. No puedes pedirle nada a nadie porque si no haces tu lo tuyo no mereces que los demás lo hagan", señaló convencido el Vasco.

Más adelante detalló: "Confiamos en nuestras opciones, pero dependemos de terceros. Eso habla de que algo habremos hecho mal. Confío siempre. Siempre confié en el fútbol. Once contra once. Que gane el mejor con un juez que señala infracciones. Eso es el fútbol. En eso confío desde que comencé hace 43 años. Cambian cosas, pero al final de cuentas es once contra once, la pelotita y el árbitro. Siempre he confiado en el árbitro".

"Lo de pelear por el descenso sí, esa experiencia sí la tengo. Pero este cúmulo de adversidades por parte de las circunstancias naturales de una pandemia mundial y por parte de las circunstancias particulares del Leganés, de nuestros movimientos y nuestras lesiones, son muy especiales. Nunca me había pasado. Pero llegamos vivos al último partido, que eso es lo que importa. Ahora me centro en los 90 minutos del domingo. De eso depende, no mi futuro, sino el del club", sentenció el mexicano.

