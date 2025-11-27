El apodo que el técnico de Arsenal le puso a Bayern Múnich tras ganarle sin Luis Díaz

Es un actor estelar que todos extrañaron. Bayern Múnich perdió ante Arsenal en la quinta fecha de la fase de la liga de la Champions League 2025-26, y luego de ganarles sin la presencia de Luis Díaz, el técnico Mikel Arteta no dudó y le puso un gran apodo al equipo alemán.

‘Lucho’ Díaz no pudo estar en la derrota 3-1 del Bayern Múnich contra Arsenal porque la UEFA le dio una dura sanción de tres partidos de suspensión tras ser expulsado por una falta contra Achraf Hakimi en la victoria ante el PSG del 4 de noviembre.

Sin Luis Díaz en cancha, Bayern Múnich no pudo oponer mucha resistencia a la intensidad y el alto ritmo de juego con los que salió Arsenal en el segundo tiempo y terminó perdiendo por 3-1. Llegó la hora de escuchar las voces del partido y una de las que más llamó la atención fue la del entrenador del equipo inglés. ¡Hubo un apodo de por medio!

Mikel Arteta le puso un apodo al Bayern tras ganarle sin Luis Díaz

Arteta habló del nivel de Bayern Múnich sin Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

“Tengo que elogiar a nuestros jugadores porque creo que hicieron un partido increíble contra, en mi opinión, el mejor equipo de Europa. Individualmente, hicimos un trabajo inmenso para superar todos los desafíos que estos equipos presentan. Después, sí, saben lo duro que trabajamos para preparar cada partido. Sabemos que las diferencias son mínimas. Empezamos la semana muy bien contra los Spurs, ganando aquí en casa. Hoy (26 de noviembre) es otra victoria arrolladora, pero nada más. Ahora nos vamos a casa, cenamos bien y mañana por la mañana empezamos a prepararnos para Stamford Bridge”, afirmó el técnico de Arsenal sobre Bayern Múnich.

¿En cuál partido vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich en la Champions League?

Luego de pagar la primera de tres fechas de suspensión, Luis Díaz deberá esperar a que Bayern Múnich juegue contra Sporting Lisboa (martes 9 de diciembre) y Union Saint-Gilloise (miércoles 21 de enero de 2026) para volver en el encuentro ante PSV Eindhoven del miércoles 28 de enero por la octava y última fecha de la fase de la liga de la Champions League.

