Norberto Araujo sonó para varios equipos y ahora confirman donde será DT en 2026

Varios equipos de la LigaPro, entre ellos Emelec, estaban pendientes de una de las grandes figuras del campeonato en el banquillo, Norberto Araujo. El DT argentino firmó una gran temporada con Deportivo Cuenca y llegó a sonar para equipos de Perú.

En medio de todos los rumores, se reveló que Norberto Araujo finalmente se quedará en Deportivo Cuenca para la temporada 2026. El entrenador argentino sonó muy fuerte en las últimas horas para llegar a Sport Boys, sin embargo, el fichaje no se terminará dando.

Diferentes informaciones apuntan a que Araujo tenía una oferta para marcharse en el momento que él quisiera a dirigir en Perú. Sin embargo, el entrenador quiere terminar la temporada con el Cuenca y meterlo en la Copa Sudamericana para 2026.

Araujo ha demostrado un gran crecimiento en esta temporada en el fútbol ecuatoriano, en uno de los equipos tradicionales del país. Sin embargo, el DT argentino terminó eligiendo su continuidad en el país para seguir creciendo en la LigaPro.

Norberto Araujo brilla en Deportivo Cuenca. (Foto: Imago)

En esta temporada, Deportivo Cuenca estuvo muy cerca de meterse al primer hexagonal del campeonato y dar pelea incluso por entrar a Copa Libertadores. No obstante, el equipo ‘Morlaco’ acabó perdiendo los últimos dos partidos de la temporada regular y eso le costó.

Los números de Norberto Araujo en Deportivo Cuenca

En toda esta temporada con Deportivo Cuenca, Norberto Araujo ha dirigido un total de 16 partidos, empatado 7 y terminó perdiendo 15. El DT fue el gran responsable de llevar a competir por los primeros lugares, a un equipo que terminó peleando por el descenso.

¿Hasta cuándo tiene contrato Norberto Araujo?

Desde Deportivo Cuenca no han revelado hasta cuándo tiene contrato Norberto Araujo. No obstante, ahora se espera que el entrenador argentino siga en el club al menos hasta 2026. No se descarta que algún grande de Ecuador se decida a buscar su fichaje.

