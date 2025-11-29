A la espera de El Nacional: Se confirma otro equipo descendido en la LigaPro

Este sábado 29 de noviembre de 2025 se confirmó de manera oficial, el segundo equipo descendido en esta temporada de LigaPro. El primero en irse a la B fue Vinotinto del Ecuador y ahora se sumó Técnico Universitario, que no pudo en Ambato.

Técnico Universitario llegaba a su partido en Ambato contra Manta con la obligación de sumar una victoria por goleada, o ganar y esperar una victoria de Vinotinto del Ecuador ante Mushuc Runa. Al final no se le dio ninguna combinación al equipo.

El ‘Rodillo Rojo’ pierde la categoría después de ser penúltimo en el cuadrangular del descenso con 34 puntos. Técnico Universitario volvería al infierno de la Serie B, o tendrá que esperar lo que pase en las siguientes horas con El Nacional, que podría cambiarlo todo.

¿El Nacional puede descender en la LigaPro?

El Nacional podría descender por sanción administrativa de FEF, ya que no pagó y fue sancionado 3 veces. Esto abre un abanico de posibilidades, ya que si pierde la categoría en el escritorio, solo se iría acompañado de Vinotinto que fue el último del cuadrangular y con eso Técnico se salvaría.

ver también Moisés Caicedo pone en duda su lugar en el Mundial 2026 con esta preocupante declaración

Si la FEF no castiga a El Nacional, se mantendrá el descenso de los equipos que finalmente perdieron la categoría en la cancha. Los dos equipos que se irían a la Serie B del fútbol ecuatoriano serían: Técnico Universitario y Vinotinto del Ecuador.

Publicidad

Publicidad

Las próximas horas serán claves en los escritorios de FEF para determinar qué pasa con el descenso en el fútbol ecuatoriano. Se descartaría que sean 3 los equipos que bajen a la B, por el caso de El Nacional, y se esperaría que solo sean 2 como se estableció en los últimos años.

Tweet placeholder

Encuesta¿Crees que El Nacional debe descender? ¿Crees que El Nacional debe descender? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: