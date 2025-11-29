Pervis Estupiñán no deja de recibir malas noticias en AC Milan. Ahora el jugador ecuatoriano no es titular, pero para el partido nuevo del gigante italiano se confirmaron los peores pronósticos para el jugador ecuatoriano. Pervis ya es suplente fijo en el equipo de Allegri.

Para jugar contra Lazio se confirmó que Pervis Estupiñán va al banco de suplentes para el partido. El jugador ecuatoriano ya no entra en la rotación principal de Allegri y ahora tiene que ir desde atrás para ganarle un espacio a Bartesaghi, que es el nuevo titular.

A Pervis le está saliendo muy cara su adaptación a Italia y también los errores que cometió en el último partido del gigante italiano, donde le costó un gol. El tricolor ha empezado muy irregular en estos meses, por las lesiones y también una expulsión.

Ahora el público ecuatoriano también se preocupa por esta noticia, ya que Pervis está perdiendo ritmo de cara a la Copa del Mundo de 2026. El lateral izquierdo decidió dar el gran paso en su carrera y dejó Brighton, donde venía siendo titular en los últimos años.

El once oficial de AC Milan para jugar contra Lazio. (Foto: @acmilan)

Pervis Estupiñán incluso hizo el “sacrificio” de no ser convocado con la Selección de Ecuador para los últimos amistosos del mes de noviembre, pero de poco le sirvió. El ecuatoriano está lejos de ganarse un lugar con el DT y también la consideración de los hinchas.

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En lo que va de temporada, Pervis Estupiñán apenas ha podido jugar 7 partidos con la camiseta de AC Milan, y solo ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha poco más de 500 minutos, pero el tricolor está lejos de los números que lo llevaron a ser uno de los mejores laterales del mundo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pervis Estupiñán con AC Milan?

Pervis Estupiñán firmó un contrato por las próximas 5 temporadas. Es decir, el ecuatoriano tiene contrato hasta finales de la temporada 2030. Su valor de mercado, según la información de Transfermark, es de 22 millones, descendiendo de lo que venía costando en la Premier League.

