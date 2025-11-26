Nueva jornada de UEFA Champions League y donde Chelsea fue un vendaval para Barcelona. Tras una goleada por 3-0 que pone en jaque la presencia de los culés en los octavos de final del certamen, Enzo Maresca director técnico del club inglés, no dudó en hablar de tanto Lamine Yamal y Estevao como los claros herederos de la gran lucha que hemos tenido en estos últimos 15 años. Tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo tienen ‘reemplazo’.

“Como dijo Raphinha, Estevao y Lamine Yamal serán los próximos Messi y Ronaldo. Estevao es un jugador especial. Es un tipo de la vieja escuela: no usa redes sociales y se centra solo en el fútbol. Es un chico sencillo de 18 años con un gran futuro para el club”, comentaba el entrenador de los blues tras la gran presentación de la joya brasileña. No duda que son los adolescentes con mayor proyección de este juego ahora mismo.

Fue una jornada de contrastes para los herederos de Messi o CR7 según Maresca. Lamine Yamal sigue en un estado irregular que sumado a los lesiones volvió a quitarle esa chispa más que necesaria en fechas como esta. Diferente fue el escenario para el ex Palmeiras, quien anotó el segundo de sus hombres y volvió loco en todos los sentidos a Pau Cubarsí. Sin los focos de otros de su edad, Estevao sigue ganando peso y galones en un bicampeón de Europa que sueña en cada frente.

No olvidemos que hablamos de una de las grandes inversiones de los blues en el último tiempo. Se le pagaron cerca de 45 millones de euros a un Palmeiras que como ocurrió con Endrick y Real Madrid, fue un hueso más que duro de roer para sacar a Estevao de Sao Paulo. En Chelsea nunca dudaron de su potencial y de momento el chico da motivos para ilusionarse. Acumula hasta la fecha un total de 17 partidos con los blues, así como 5 goles y 1 asistencia que con apenas 18 años en sus piernas es una clara declaración de intenciones pensando en el futuro.

Maresca, a los pies de Estevao: GETTY

Maresca le elogia por todo lo alto, pero pide calma alrededor de un equipo que ya piensa en su próxima parada. Estevao, tras ganarse el slogan de heredero de los Messi o CR7 por parte de su DT, pone la mira a un derbi de Londres: “Es una gran victoria porque el otro equipo era el Barcelona pero nada ha cambiado en cuanto a qué equipo somos y qué podemos lograr. Esta noche es importante, pero nada más. Se acabó. Ahora nos centramos en el Arsenal”.

Barcelona perdió varias rachas vs. Chelsea

Los culés firmaron por primera vez en 53 partidos unos 90 minutos sin goles. No pasó en todo el año y concretamente desde el mes de diciembre del 2024 ante Leganés. Igualmente, se quedaron con ganas de mantener una seguidilla de choques en Europa donde acumulaban 22 choques consecutivos anotando. La última vez que no lo hicieron fue contra Shakhtar Donetsk en el 2023 y cuando todavía Xavi Hernández era el DT de los culés.

Noche dura para los de Hansi Flick, que supone la tercera jornada con pasos en falso en lo que vamos de Champions. Jugar lejos de Cataluña no ayuda a los culés, quienes en 10 partidos con el alemán compitiendo de visitante han recibido 24 goles a lo largo de 900 minutos. Los 4 del Inter Milán en San Siro, los 3 de ayer, otros 4 del Benfica o los 5 que Borussia Dortmund les marcó la temporada pasada, claves para entender un dato que prende más de una alarma en el Camp Nou.

